کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسی رفع ممنوعیت حجاب را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، علی بن الحسین از اردن بعنوان نایب رئیس فیفا طی بیانیه ای از اینکه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا پرونده بررسی قوانین بازی را به نفع رفع محدودیت پوشش حجاب مورد تصویب قرار داده ابراز مسرت کرده و این امر را گام مهمی توصیف کرده است.

بررسی ممنوعیت حجاب در بازی فوتبال در جلسه کمیته اجرایی فیفا که قرار است ماه آینده در توکیو برگزار شود مطرح خواهد شد.

این اقدام بدنبال درخواست کمیته زنان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بررسی مجدد ممنوعیت حجاب صورت گرفته است.

هئیت بین المللی انجمن فوتبال به عنوان قانونگذاران بازی تنها نهادی است که می تواند قوانین اصول پوششی تیمهای فوتبال را تغییر دهد.

آوریل سال 2010 فیفا اعلام کرد پوشش حجاب و سایر نمادهای مذهبی را در طول بازیهای المپیک 2012 ممنوع می کند.

ماه ژوئن ( خرداد ماه) تیم فوتبال ایران برای رقابتهای المپیک 2012 نتوانست در مقابل اردن بازی کند چرا که اعضای این تیم از بازی با حجاب منع شدند.

این درحالی است که نایب رئیس فیفا گفت: بررسی این ممنوعیت با هدف رفع موانع بازی زنان مسلمان صورت می گیرد. هدف ما در پایان روز این است که اطمینان حاصل کنیم همه زنان می توانند در تمام سطوح فوتبال بازی کرده و هیچ محدودیتی سد راه آنها نباشد.

وی با قدردانی از مویا دود نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که ریاست کمیته زنان را نیز برعهده دارد گفت: دود تلاشهای بسیاری در رابطه با تصویب این موضوع کرده است، من نیز در انتظار همکاری با سایر اعضای فیفا هستم تا این موضوع را ماه آینده در جلسه کمیته اجرایی فیفا در توکیو به بحث بگذاریم.