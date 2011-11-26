نظام تربیتی آموزش و پرورش نیازمند تحول است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ مبلغین مذهبی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام امرودی مشاور و قائم مقام حوزه معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران، دکتر سید هادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و تنی چند از مسئولان دولتی و مبلغان مذهبی برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در این همایش ضمن اشاره به این موضوع که بعد از رصد فرهنگی و مسئله یابی باید راهکار نشان داد، خطاب به مبلغین و مسئولان فرهنگی گفت: در حوزه تبلیغ و توسعه فرهنگ دینی باید کارهای قله‌ای انجام دهیم تا دامنه آن تأثیر گذار باشد .

دکتر خاموشی با بیان اینکه در نظام آموزش و پرورش این آدم‌ها هستند که آدم می سازند خواستار شد شد مبلغان بیشترین نیروی خود را معطوف مدارس کنند.

همچنین در پایان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن پاسخ به پرسش‌های مبلغان حاضر در جلسه به بیان راهکارهای مختلف در راستای برطرف کردن مشکلات آن ها پرداخت.

این همایش سوم آذر ماه سال جاری در سالن اجتماعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.