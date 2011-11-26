جلسه مشترک کمیسیون انرژی با وزیر نفت با محوریت توسعه میادین نفت و گاز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، استماع گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص پروژه‌های مربوط به انرژی‌های نو این هفته در دستور کار کمیسیون انرژی قرار دارد.

این کمیسیون همچنین بررسی طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت را ادامه خواهد داد. پس از آنکه طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت در خردادماه سال جاری در صحن مجلس به تصویب رسید بررسی آن در این کمیسیون به اجرا گذاشته شد که کلیات آن تصویب شد.



دلیل اصلی تصویب یک فوریت این طرح این است که شرکت های تابعه وزارتخانه نفت نیازمند یک قانون و اساسنامه هستند که در تدوین این طرح چنین قانونی به عنوان اساسنامه بالادستی برای این شرکت ها مطرح ومورد تصویب قرار گرفت.

در طرح یک فوریتی این قانون موضوعات حاکمیتی، سیاست گذاری، نظارتی، فناوری، امور انسانی، سرمایه گذاری، تامین مالی و اجرایی و بین الملل تعریف شده است.



به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح قانون وزارت نفت در مجلس مصوب می شود. این در حالیست که در سالهای گذشته طبق قانون بودجه و برنامه به کرات از دولت خواسته شده بود تا اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه دهد.



به دنبال تعلل دولت در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس طرحی های 3 قلوی نفتی شامل قانون نفت، قانون وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار داد و نمایندگان مجلس تا کنون اولین طرح تحت عنوان قانون نفت را به تصویب رسانده اند.



به گفته طراحان بدون تصویب قانون وزارت نفت امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.

