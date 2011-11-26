به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت مدتها از تشکیل وزارت ورزش و جوانان و با توجه به کناره گیری افشین داوری "برای تکیه زدن بر صندلی ریاست فدراسیون دومیدانی" و هادی طالبیان متولیان پیشین امور ورزش و جوانان در خراسان رضوی سرانجام با پیشنهاد محمود صلاحی، استاندار این استان و تأیید محمدعباسی؛ مدیرکل جدید ورزش و جوانان این استان انتخاب و در یک روز بارانی طی نشستی با برخی از مسئولان و اهالی ورزش خراسان رضوی معرفی شد.

علی اکبر هاشمی جواهری که پیش از این مدیریت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده داشته است اکنون نه تنها قرار است به امور جوانان خراسان رضوی بیش از پیش توجه داشته باشد، بلکه باید فکری هم به حال ورزش و علی الخصوص فوتبال بحران زده این استان کند و تحولی در آن بوجود آورد.

اولویتم برنامه محوری است

با وجود این، هاشمی جواهری در اولین اظهارنظر خود در خصوص برنامه هایش برای آینده ورزش خراسان رضوی می گوید: برنامه اصلی و اولویت اول کاری‌ام برنامه ‌محوری است و با توجه به پشتوانه‌ای که همکارانم در دانشگاه برایم ایجاد کرده‌اند و با حمایت آنان امیدوارم بتوانم قدم‌های مثبتی در ورزش استان بردارم.

وی در ادامه گفته هایش تصریح می کند: مجموعه ورزش خراسان رضوی مشکلاتی دارد و باید تلاش کنیم تا ورزش را به سطحی در شان شهر و استانمان برسانیم که امیدوارم با حمایت‌ها و تحقق وعده هایی که به من داده شده است، به این هدف برسیم.

جواهری می افزاید: استاندار قول‌هایی مبنی بر حمایت‌های معنوی و مادی برای فعالیتم در اداره کل ورزش و جوانان داده است که امیدوارم با تحقق آن‌ها به موفقیت برسم.

فعلا نسخه‌ای برای مداوای فوتبال ندارم!

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پاسخ به اینکه چه نسخه ای برای مداوای فوتبال زخم خورده خراسان دارید، می گوید: یکی از مشکلاتی که همواره ورزش استان را رنج می‌دهد، مشکلات و حواشی باشگاه‌های استان است که اگر امروز برای حل این مشکلات برنامه بدهم خوشایند خواهد بود اما قطعا برنامه‌ای منسجم و کارشناسانه نیست.

هاشمی جواهری می افزاید: برای حل این مشکل البته نیازمند تفکر، برنامه‌ریزی، همفکری و مشورت با بزرگان و کارشناسان ورزش هستم و به زودی با تشکیل اتاق فکر برای ورزش استان، راهکارهایم را برای حل مشکلات فوتبال ارائه خواهم داد.

هیچکس حق کم کاری ندارد

وی در خصوص تغییرات احتمالی در اداره کل ورزش و جوانان استان نیز تأکید می کند: به زودی برنامه راهبردی مدیریت ورزش استان را ارائه می‌دهم و هر کسی که بتواند بر اساس این برنامه به ما کمک کند و خودش را با آن وفق دهد باقی خواهد ماند و هر کس که اعلام کند نمی‌تواند برنامه را اجرا کند، در تیم کاری ما نخواهد بود.

هاشمی جواهری می گوید: تحول در ورزش و رسیدگی بیش از پیش به امور جوانان خراسان رضوی نیامند تلاش همه مجموعه است و در این زمینه قطعا با کسی که کم کاری کند مماشات نخواهم کرد.

دفاع جانانه مدیرسابق از عملکردش/ وقتی آمدم ، ورزش استان هیچی نداشت!

در همین حال، افشین داوری که پیش از این سکان هدایت ورزش خراسان رضوی را بر عهده داشته است و در طی مدت مدیریت وی بر ورزش این استان بدلیل سقوط تیمهای ابومسلم و پیام و مشکلات مالی تیمهای ورزش این استان انتقادات فراوانی بر علیه خود دیده است با رد تمامی این انتقادات نیز می گوید: سرانه فضا و اعتبارات ورزشی خراسان رضوی در دولت نهم و دهم و از سال 85 که من به ورزش این استان آمدم رشد چشمگیری داشته است.

داوری می افزاید: در دو دولت نهم و دهم شاهد توزیع عادلانه منابع میان تمامی بخش‌های کشور بودیم و با توجهی که دولت به امر ورزش داشت سرانه فضای ورزشی استان از کمتر از یک چهارم متر مربع به نیم متر مربع ارتقا پیدا کرد و همچنین اعتبارات ما نیز چندین برابر شد.