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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

افرا:

65 مقاله در همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه پذیرفته شد

65 مقاله در همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه پذیرفته شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی نخستین همایش ملی نقشه راه تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور در افق 1404 گفت: در کل 217 مقاله به این همایش ارسال شد که از این تعداد 65 مقاله پذیرفته و 142 مورد دیگر بر اساس ارزیابی هایی که صورت گرفته شده بود رد شد.

الیاس افرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش براساس یکی از مصوبات کانون در اردیبهشت ماه سال 90 با فعالیت ها و اعضای و کارگروه ها استارت کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: از زمان استارت کار این همایش ملی تا به امروز ما شش هزار بازدید کننده از سایت این برنامه را داشته ایم.
 
دکتر افرا بیان داشت: 42 مقاله به صورت پوستر و 23 مقاله هم به صورت شفاهی در این همایش ارائه شد که تعداد 9 مقاله ای که از پیش تعیین شده بود، در روز اول و 14 مقاله در روز دوم همایش ارائه شد.
 
دبیر اجرایی این همایش ملی در پایان اضافه کرد: از جمله حمایت کنندگان این همایش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، استانداری گلستان، وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران، شرکت تخته فشرده ممتاز گلستان، شرکت صنعت چوب شمال، صنایع چوب و کاغذ مازندران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و صداو سیما بود.
کد مطلب 1469451

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