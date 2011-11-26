کانکس نشینی در بم قربانی گرفت/ جان باختن دو نفر در میان شعله های آتش

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه مسئولان از اتمام بازسازی بم و پایان کانکس نشینی در این شهرستان زلزله زده خبر می دهند در این شهرستان همچنان زندگی مردم در کانکس هایی که برای زندگی موقت ساخته شده بودند و در برخی موارد نیز از هیچ گونه استاندارد مناسبی برخودار نیستند ادامه دارد.

جمعه شب کانکس نشینی در منطقه پشترود بم حادثه تلخی را رقم زد و یک زن باردار به همراه نوزاد 9 ماه اش در میان شعله های آتش یک کانکس جان دادند.

این حادثه براثر اتصال سیسم کشی داخلی این کانکس روی داد که در هنگام فرار چهار نفر از این کانکس این افراد دچار سوختگی شدید شدند، همچنین یک زن جوان و یک کودک دو ساله نیز به ترتیب با سوختگی 80 درصد و 30 درصد راهی بیمارستان شدند که حال زن جوان و کودک وخیم گزارش شده است.

ماموران آتش نشانی بم دلیل این سانحه دلخراش را اتصالی سیم کشی داخلی کانکس و درنهایت آتش گرفتن سقف چوبی این سازه عنوان کردند.

رئیس مرکز آتش نشانی بم در گفتگو با مهر اظهارداشت: پس از اطلاع از این سانحه به سرعت ماموران به محل که یک واحد مسکونی کانکسی همراه با یک سایبان چوبی بود اعزام شدند.

محمد عسکریان افزود: در کوتاه ترین زمان ممکن آتش سوزی مهار شد اما به دلیل شدت سانحه دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: دو مجروح حادثه نیز که به شدت دچار سوختگی شده بودند به بیمارستان منتقل شدند.

هم اکنون در منطقه شرق شهر بم نیز پدیده حاشیه نشینی در قالب زندگی مردم در کانکس که اکثر آنها را محرومان تشکیل می دهند ادامه دارد.