۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

روحانی باخت و شانس المپیکی شدن را از دست داد

رقابت‌های تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا با حذف اولین نماینده ایران در بخش بانوان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها صبح امروز شنبه با حضور 100 تکواندوکار از 33 کشور آسیایی در بانکوک تایلند آغاز شد که طی آن اولین نماینده ایران موفق نشد مقابل حریف اردنی خود کاری از پیش ببرد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

فاطمه روحانی در وزن 67+ کیلوگرم در دور نخست به مصاف "نادین داوانی" از اردن که رنکینگ 42 جهان را در اختیار دارد رفت و در یک مبارزه انتقادآمیز با نتیجه 8 بر یک تن به شکست داد و از دور مسابقات کنار رفت.

فردا در ادامه این مسابقات سوسن حاجی‌پور در وزن 67- کیلوگرم  به مصاف رقبای خود می رود. در این وزن نیز هشت تکواندوکار حضور دارند که "دما کارما" از بوتان اولین حریف حاجی‌پور است.

نماینده کشورمان در صورت پیروزی مقابل این تکواندوکار بوتانی در دور دوم مسابقات با برنده مبارزه تکواندوکارانی از قزاقستان و پاکستان روبه‌رو خواهد شد. "گل‌نفیس خام بیتوا" از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد، مهمترین رقیب حاجی‌پور در راه کسب سهمیه المپیک خواهد بود.

تیم ملی تکواندوی کشورمان در بخش مردان هر دو سهمیه ممکن را برای حضور در المپیک 2012 لندن کسب کرده و حاجی پور هم برای کسب یک سهمیه دیگر در بخش بانوان تلاش خواهند کرد.

