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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

صالح:

تلفات حوادث رانندگی در همدان شش درصد کاهش یافت

تلفات حوادث رانندگی در همدان شش درصد کاهش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: تلفات حوادث رانندگی در همدان در هفت ماه نخست سال جاری شش و سه دهم درصد کاهش یافته است.

علی احسان صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت 431 نفر در حوادث رانندگی استان همدان جان خود را از دست دادند که این رقم در مدت مشابه سال قبل 460 نفر بود.

صالح اظهار داشت: از مجموع فوت شدگان حوادث رانندگی هفت ماهه امسال استان همدان، 317 نفر مرد و 114 نفر زن بودند.

وی اظهار داشت: 318 مورد از حوادث رانندگی منجر به فوت استان همدان در جاده های برون شهری، 74 مورد در جاده های درون شهری و 39 مورد نیز در جاده های روستایی ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار داشت: در حوادث رانندگی هفت ماهه نخست استان همدان چهار هزار و 788 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل دو و 9 دهم درصد افزایش یافته است.

صالح اضافه کرد: بر اساس این گزارش در مهرماه امسال 94 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال قبل با تعداد فوتی ها 72 نفر 30 و شش دهم درصد افزایش دارد.

وی گفت: تعداد مصدومان ارجاعی حوادث رانندگی این استان نیز843 نفر ثبت شده است.

کد مطلب 1469454

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