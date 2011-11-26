نخست وزیر جدید مصر را بشناسید/ دولت نجات ملی یا بازگشت به رژیم مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی نظامی مصر روز گذشته پس از گذشت یک هفته از آغاز دور جدید اعتراضات مردمی در این کشور در اقدامی غافلگیر کننده "کمال الجنزوری" را به عنوان نخست وزیر جدید مصر و رئیس دولت نجات ملی منصوب کرد.

کمال الجنزوری 12 ژانویه 1933 در استان منوفیه مصر متولد شد. وی تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه قاهره ادامه داد و در رشته کشاورزی فارغ التحصیل شد. جنزوری سپس در دانشگاه میشیگان آمریکا ادامه تحصیل داد و به کسب مدرک دکترا در رشته اقتصاد نائل آمد.

کارنامه سیاسی و مشاغل دولتی

وی ابتدا در سال 1937 با تدریس در مرکز تحقیقات ملی مصر پا به عرصه مشاغل دولتی گذاشت و با جانشینی قائم مقام وزارت برنامه ریزی در سال 1974 تا 1975 فعالیت های وی در دولت تشدید شد.

در سال 1976 استانداری الوادی الجدید به وی سپرده شد. الجنزوری سپس در سال 1977 استانداری بنی سویف را در اختیار گرفت و در همین سال مدیریت مرکز تحقیقات و برنامه ریزی ملی نیز بر عهده وی بود.

الجنزوری پس از آن مرحله جدیدی از مناصب دولتی را تجربه کرد و در سال 1982 به عنوان وزیر برنامه ریزی و سپس در سال 1986 معاون نخست وزیر شد.

وی در نهایت در فاصله سال های 1996 تا 1999 نخست وزیری رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک را بر عهده داشت. وی بعد از گذشت 3 سال و کناره گیری از نخست وزیری به طور کامل از فعالیت های سیاسی دست کشید به همین خاطر است که نخست وزیری مجدد وی پس از گذشت 12 سال مردم مصر را غافلگیر کرده است.

الجنزوری به دلیل سابقه فعالیت در رژیم دیکتاتوری مبارک چهره ای محبوب نزد مردم انقلابی مصر به شمار نمی رود.

آراء کمال الجنزوری

نخست وزیر جدید مصر معتقد است رژیم مبارک عرصه را برای فعالیت وی تنگ کرده بود و وی حتی هیچ تماسی با وزرای کابینه خود نداشته است.

الجنزوری در جریان انقلاب 25 ژانویه مصر مواضع قاطعی اتخاذ نکرده بود و تنها زمانی سکوت خود را شکست که رژیم حسنی مبارک سقوط کرده بود.

وی در گذشته به سوءاستفاده از قدرت متهم شده و گفته می شود رابطه خوبی با رسانه ها ندارد و میزان احترامش به مردم در سطح پایینی قرار دارد.

جوانان انقلابی مصر معتقدند الجنزوری جزء عناصر فاسد رژیم مبارک محسوب می شود و برخی بر این باورند وی به خاطر مبارزه با فساد موجود از سمت خویش کنار نرفته بود، بلکه وی به دلیل اختلاف با مبارک درباره نحوه اداره فساد در مصر از سمت خود کناره گیری کرد.

برخی از جریانهای مصری از جمله جنبش ششم آوریل (از احزاب اصلی حاضر در میدان التحریر)، حزب الثوره، ائتلاف التیار مصر با انتخاب الجنزوری به عنوان نخست وزیر جدید مخالف هستند.

انتخاب یک مهره قدیمی از رژیم دیکتاتوری مبارک آن هم در شرایطی که پاکسازی نهادها و مراکز دولتی از عناصر فاسد رژیم مبارک یکی از خواسته های انقلابیون مصری به شمار می رود نه تنها رضایت مردم را فراهم نخواهد کرد بلکه به نوعی بازگشت به دوران دیکتاتوری حسنی مبارک و آغازگر دور جدید اعتراضات مردمی و خشونت در این کشور خواهد بود.