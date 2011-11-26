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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

از سوی کمیته داوران؛

اسامی داوران جام حذفی اعلام شد/ مظفری‌زاده و جهانبازی داور سرخابی‌ها

اسامی داوران جام حذفی اعلام شد/ مظفری‌زاده و جهانبازی داور سرخابی‌ها

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار حساس ذوب آهن - پرسپولیس را سعید مظفری‌زاده قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفری‌زاده را در امر قضاوت بازی ذوب آهن - پرسپولیس داود رفعتی و محمدرضا امینی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال - مهرکرج با قضاوت یدالله جهانبازی و همراهی حمید غمزه و سجاد طوری برگزار می شود.

- اسامی داوران دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
یکشنبه - 6/9/90
* مس سرچشمه - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: محمد کمانی، کمک‌ها: صادق نوری و علیرضا غنو، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* سیاه جامگان مشهد - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
داور: محمد ملکی، کمک‌ها: محبت علی رضایی تبار و غلامرضا تیموری، داورچهارم: رضا عادل
ناظر: حاتم بک‌پور

* ماشین سازی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: بهرام کیانی و حسن ظهیری، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: حسین خوشخوان

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر اصفهان
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: داود رفعتی و محمدرضا امینی، داورچهارم: سیدحسین زرگر
ناظر: بهرام مهرپیما

دوشنبه - 7/9/90
* ابومسلم مشهد - شاهین بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد
داور: رسول رهبرفام، کمک‌ها: سعید قاسمی و سخاوت سلیمان نژاد، داورچهارم: رضا عادل
ناظر: حاتم بک‌پور

* مس کرمان - فجر سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: حمید نظری و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و غلام آموزگار، داورچهارم: البرز حاجی‌پور 
ناظر: عبداله باعزم

* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: حمید غمزه و سجاد طوری، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: ابوطالب طاهریان

کد مطلب 1469457

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