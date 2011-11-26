به گزارش خبرگزاری مهر، مظفری‌زاده را در امر قضاوت بازی ذوب آهن - پرسپولیس داود رفعتی و محمدرضا امینی همراهی خواهند کرد. همچنین دیدار استقلال - مهرکرج با قضاوت یدالله جهانبازی و همراهی حمید غمزه و سجاد طوری برگزار می شود.

- اسامی داوران دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 6/9/90

* مس سرچشمه - صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: محمد کمانی، کمک‌ها: صادق نوری و علیرضا غنو، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* سیاه جامگان مشهد - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

داور: محمد ملکی، کمک‌ها: محبت علی رضایی تبار و غلامرضا تیموری، داورچهارم: رضا عادل

ناظر: حاتم بک‌پور

* ماشین سازی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: بهرام کیانی و حسن ظهیری، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر: حسین خوشخوان

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر اصفهان

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: داود رفعتی و محمدرضا امینی، داورچهارم: سیدحسین زرگر

ناظر: بهرام مهرپیما

دوشنبه - 7/9/90

* ابومسلم مشهد - شاهین بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

داور: رسول رهبرفام، کمک‌ها: سعید قاسمی و سخاوت سلیمان نژاد، داورچهارم: رضا عادل

ناظر: حاتم بک‌پور

* مس کرمان - فجر سپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: حمید نظری و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: رضا سخندان و غلام آموزگار، داورچهارم: البرز حاجی‌پور

ناظر: عبداله باعزم

* استقلال - مهرکرج، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: حمید غمزه و سجاد طوری، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: ابوطالب طاهریان