تیم نوجوانان صبای قم مغلوب سپاهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور جمعه شب برگزار شد و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری خارج از خانه مغلوب میزبان خود سپاهان اصفهان شد.



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در این دیدار که از هفته دوم دور رفت مسابقات فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی صفائیه شهر اصفهان برگزار شد با اینکه برابر حریف خود بازی بسیار خوبی ارائه کرد اما در نهایت تن به شکست دو بر یک داد.



این دیدار در حالی با برتری تیم فوتبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان مدعی قهرمانی این رقابت ها به پایان رسید که بازیکنان صبا با انگیزه زیاد به دنبال دومین پیروزی خود در لیگ برتر بودند ولی تلاش دو تیم در نیمه نخست گلی در بر نداشت.



شاگردان غلامرضا کاظمی بعد از شروع موفق در آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور که موفق به شکست تیم فوتبال نوجوانان فجر شهید سپاسی شیراز شدند در تلاش برای موفقیت در هفته دوم، در 45 دقیقه نخست این دیدار برابر سپاهان بازی بسیار خوبی ارائه کردند.



دو تیم بعد از شنیدن نصایح و نکات فنی مربیان خود در 45 دقیقه بازی حساس خود از هفته دوم دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور بار دیگر به میدان بازگشتند که در این نیمه برتری با سپاهان اصفهان بود.



در نیمه دوم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با استفاده از شرایط میزبانی دو بار دروازه تیم فوتبال نوجوانان صبای قم را گشود و در حالی که یک بار نیز بازیکنان صبای قم موفق به گلزنی شدند، این دیدار در نهایت با برتری دو بر یک به سود تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پایان یافت.



این نخستین مصاف تیم فوتبال نوجوانان صبای قم با تیم فوتبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در مسابقات لیگ برتر نوجوانان باشگاه های کشور بود زیرا در دو دوره قبلی تیم نوجوانان صبا در گروهی قرار داشت که با ذوب آهن دیگر تیم اصفهانی همگروه بود.



این شکست در حالی برای شاگردان کاظمی رقم خورد که آنها در هفته نخست در مقابل تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز به خوبی بازی کرده و در نهایت موفق شدند میهمان سرشناس خود را با شکست دو بر صفر بدرقه کنند.



این نخستین باخت تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور بود و موجب شد صبای قم با همان سه امتیاز دیدارهای هفته نخست که برابر سپاسی شیراز کسب کرد، در میانه جدول رده بندی قرار بگیرد.

