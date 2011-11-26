بصیرت بهترین راه برای پاسداری از آرمانهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، ملا عبدالله غفوری صبح شنبه در مراسم یادواره شهدای حوزه مقاومت فجر شهرستان روانسر گفت: بایستی ارزشهای انقلاب را به جوانان و نوجوانان انتقال دهیم چرا که این قشر از جامعه نقش مهمی را در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان دارند.

وی با بیان اینکه قشر جوان روانسر همه علاقمند به دین و دیانت هستند، افزود: همه مردم این شهرستان همواره در راه اعتلا و پاسداری از ارزشهای انقلاب دنباله رو راه امام و شهدا هستند.

غفوری وجود ایمان و امام بیداردل را عامل سربلندی انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و مهمتریم راه مقابله با این تهاجم حفظ و تقویت بصیرت، روحیه بسیجی و حفظ ارزشهاست.

امام جمعه روانسر گفت: بسیجیان مایه افتخار اسلام و انقلاب هستند و تفکر بسیجی در واقع تفکر اصیل انقلاب است که باید فرهنگ بسیجی را در تمام جامعه نهادینه کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان روانسر نیز گفت: دفاع از کشور و به ویژه اسلام در مواجه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن یکی از مهم‌ترین وظایف بسیج و حوزه‌های مقاومت بسیج در دوران اخیر است.

سرهنگ حسین کولیوند تاکید کرد: بسیج با پاسداری و محافظت از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تمامی تهدیدهای دشمنان را خنثی می کند.

وی در پایان نقش بسیج را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی مثال زدنی توصیف کرد و گفت: ترویج باورهای دینی، معارف اسلامی و دشمن‌شناسی و زمان شناسی از خصوصیات بارز بسیجیان روانسر است.