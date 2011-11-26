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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

غفوری:

بصیرت بهترین راه برای پاسداری از آرمانهای انقلاب است

بصیرت بهترین راه برای پاسداری از آرمانهای انقلاب است

روانسر - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان روانسر گفت: بصیرت بهترین راه برای پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب است و بسیجیان مایه افتخار اسلام و انقلاب هستند و تفکر بسیجی در واقع تفکر اصیل انقلاب است که باید فرهنگ بسیجی را در تمام جامعه نهادینه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ملا عبدالله غفوری صبح شنبه در مراسم یادواره شهدای حوزه مقاومت فجر شهرستان روانسر گفت: بایستی ارزشهای انقلاب را به جوانان و نوجوانان انتقال دهیم چرا که این قشر از جامعه نقش مهمی را در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان دارند.

وی با بیان اینکه قشر جوان روانسر همه علاقمند به دین و دیانت هستند، افزود: همه مردم این شهرستان همواره در راه اعتلا و پاسداری از ارزشهای انقلاب دنباله رو راه امام و شهدا هستند.

غفوری وجود ایمان و امام بیداردل را عامل سربلندی انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است و مهمتریم راه مقابله با این تهاجم حفظ و تقویت بصیرت، روحیه بسیجی و حفظ ارزشهاست.

امام جمعه روانسر گفت: بسیجیان مایه افتخار اسلام و انقلاب هستند و تفکر بسیجی در واقع تفکر اصیل انقلاب است که باید فرهنگ بسیجی را در تمام جامعه نهادینه کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان روانسر نیز گفت: دفاع از کشور و به ویژه اسلام در مواجه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن یکی از مهم‌ترین وظایف بسیج و حوزه‌های مقاومت بسیج در دوران اخیر است.

سرهنگ حسین کولیوند تاکید کرد: بسیج با پاسداری و محافظت از آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی تمامی تهدیدهای دشمنان را خنثی می کند.

وی در پایان نقش بسیج را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی مثال زدنی توصیف کرد و گفت: ترویج باورهای دینی، معارف اسلامی و دشمن‌شناسی و زمان شناسی از خصوصیات بارز بسیجیان روانسر است.

کد مطلب 1469461

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