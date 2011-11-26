چهارمین دوره مسابقات ملی معماری در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات ملی معماری یادواره استاد پیرنیا، پدر معماری ایران امروز به همت گروه مهندسی معماری دانشگاه امام جواد (ع) یزد و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.

این دوره از مسابقات ملی با شرکت 72 تیم از 45 دانشگاه کشور در محل پارک کوهستان یزد برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با موضوع "ساخت دیوار با دور ریختنی­ ها" برگزار شد، شرکت ‌کنندگان با استفاده از مواد دورریز و نخاله ‌های ساختمانی، دیواری به ارتفاع یک و طول 1.5 متر را طراحی و اجرا کردند.

شهردار یزد امروز در حاشیه برگزاری این مسابقات از روند احداث دیوارها با دور ریختنی‌ ها بازدید کرد.

علی ‌اکبر میروکیلی ضمن قدردانی از دست ‌اندرکاران برنامه، این مسابقات را در راستای فرهنگ ‌سازی و آموزش معماری، موثر ارزیابی کرد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان پسماند شهری، سازمان پارکها و فضای سبز، سازمان حفاظت محیط زیست و مجتمع کاشی سهاسرام از دیگر پشتیبانان این دوره از مسابقات هستند.

طی روزهای آینده اساتید برجسته معماری کشور به ارزیابی آثار شرکت‌ کنندگان خواهند پرداخت و نتایج داوری این مسابقه از طریق سایت دانشگاه امام جواد(ع) www.iju.ir اعلام خواهد شد و در مراسم اختتامیه از گروه‌های برتر تقدیر به عمل می‌ آید.