مراودات ایران و انگلیس ظرف 5 سال به صفر برسد

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب دو فوریت کاهش رابطه با انگلیس در مجلس گفت: انگلیس همواره در طول تاریخ در مقاطع حساس به ملت ایران ضربه زده است و تلاش داشته تا در امور داخلی ما دخالت کند.

وی با تاکید بر اینکه انگلیس کشوری غیر قابل اعتماد است و دوستی با آن برای هیچ کشوری سود نداشته است، گفت: هر جا منافع این کشور ایجاب می کند به سراغ دیگر کشورها می رود اما به محض اینکه احساس کند آن کشور آسیب پذیر است اولین ضربه را می زند.



نماینده مردم خوی در مجلس با بیان اینکه ایران می تواند نیازهای خود را از کشورهایی به جز انگلیس تهیه کند، گفت: معتقدم باید ظرف 5 سال مراودات ایران و انگلیس به صفر برسد و بعد از آن دیگر کشوری به نام انگلیس را به رسمیت نشناسیم.

حسینی صدر با بیان اینکه ارتباط اقتصادی ایران و انگلیس در وهله اول به نفع انگلستان است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی قطع روابط با انگلیس را دارد و ما به هیچ وجه چیزی از دست نخواهیم داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تصویب کاهش روابط با دولت انگلستان نشان دهنده موضع اقتدار مجلس ایران است که در واکنش به رفتارهای خصمانه دولت انگلیس اعلام می کند آنها لیاقت داشتن سفیر در ایران را ندارند.

