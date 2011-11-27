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۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امکان دسترسی به اطلاعات دانش آموزان به تفکیک کلاس فراهم شد

امکان دسترسی به اطلاعات دانش آموزان به تفکیک کلاس فراهم شد

رئیس مرکز آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: امکان دسترسی به اطلاعات دانش آموزان را به تفکیک مدرسه و کلاس دانش آموزان داریم اما فعلا آن را عنوان نمی کنیم.

یوسف نوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون اطلاعات کل دانش آموزان به همراه جزئیات در مدارس و حتی کلاسهای درسشان را در اختیار داریم و مسئولان آموزش و پرورش با ورود به سایت می توانند اطلاعات یک دانش آموز را به راحتی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه اطلاعات دانش آموزان براساس کد ملی آنها ثبت شده است، افزود: برخی از دانش آموزان اطلاعاتشان از جمله کد ملی کامل نبود که هم اکنون در حال انطباق آنها هستیم.

رئیس مرکز آمار، برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: آمارها را تا پایان هفته در اختیار وزیر آموزش و پرورش قرار می دهیم و اگر وی صلاح بداند آن را اعلام می کند ولی ما آن را اعلام نمی کینم.

کد مطلب 1469466

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