  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

ثمره هاشمی:

طرحهای آب و فاضلاب در خراسان رضوی الگوی ملی شد

طرحهای آب و فاضلاب در خراسان رضوی الگوی ملی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: طرحها و پروژه های مربوط به آب و فاضلاب شهری و روستایی در خراسان رضوی الگوی ملی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ثمره هاشمی در بازدید از پروژه مسکن مهرگناباد و مشهد اظهارکرد: اجرای این پروژهها در خراسان رضوی باعث شده تا ضریب بهره مندی این استان بخش های آب و فاضلاب از میانگین کشوری بالاتر باشد.

وی تصریح کرد: در بخش فاضلاب شهری میانگین ضریب بهره مندی در کشور35 درصد است درحالیکه درخراسان رضوی 50 درصد است.

ثمره هاشمی ادامه داد: در بخش آب روستایی ضریب بهره مندی در کشور 75 درصد و در خراسان رضوی 80 درصد است.

وی اضافه کرد: در بخش آب شهری هم خراسان رضوی با 100 درصد میزان بهره وری درآب شهری بالاترین میزان در کشوربه خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: دولت و شرکت آبفای کشور توجه ویژه ای به خراسان رضوی دارند.

وی افزود: وجود بارگاه منور رضوی، جمعیت زائر و مجاور و گستردگی جغرافیایی خراسان رضوی را از سایر استانها متمایز کرده است.

ثمره هاشمی در خصوص مسکن مهر گفت: دولت اعتبار مورد نیاز زیرساخت های مربوط به آب و فاضلاب مسکن مهر را تامین می کند.

وی اظهارداشت: از نظرتامین انشعاب آب و سیستم فاضلاب مسکن مهر هیچگونه مشکلی در کشور وجود ندارد.

کد مطلب 1469467

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها