طرحهای آب و فاضلاب در خراسان رضوی الگوی ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ثمره هاشمی در بازدید از پروژه مسکن مهرگناباد و مشهد اظهارکرد: اجرای این پروژهها در خراسان رضوی باعث شده تا ضریب بهره مندی این استان بخش های آب و فاضلاب از میانگین کشوری بالاتر باشد.

وی تصریح کرد: در بخش فاضلاب شهری میانگین ضریب بهره مندی در کشور35 درصد است درحالیکه درخراسان رضوی 50 درصد است.

ثمره هاشمی ادامه داد: در بخش آب روستایی ضریب بهره مندی در کشور 75 درصد و در خراسان رضوی 80 درصد است.

وی اضافه کرد: در بخش آب شهری هم خراسان رضوی با 100 درصد میزان بهره وری درآب شهری بالاترین میزان در کشوربه خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: دولت و شرکت آبفای کشور توجه ویژه ای به خراسان رضوی دارند.

وی افزود: وجود بارگاه منور رضوی، جمعیت زائر و مجاور و گستردگی جغرافیایی خراسان رضوی را از سایر استانها متمایز کرده است.

ثمره هاشمی در خصوص مسکن مهر گفت: دولت اعتبار مورد نیاز زیرساخت های مربوط به آب و فاضلاب مسکن مهر را تامین می کند.

وی اظهارداشت: از نظرتامین انشعاب آب و سیستم فاضلاب مسکن مهر هیچگونه مشکلی در کشور وجود ندارد.