به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون آموزش این هفته وزیر علوم برای پاسخ به سئوالات دو نماینده مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات فراخوانده شده است.
همچنین حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش نیز برای پاسخ گویی به سئوالات فرهنگی و صادق در کمیسیون آموزش حضور می یابد.
بررسی گزارش وضعیت و اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ادامهی بررسی طرح قانون وزارت نفت از دیگر دستورکارهای کمیسیون آموزش است.
بررسی وضعیت گرمایش و سرمایش در مدارس و نیز بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی به ترتیب جزو دستور کارهایی کارگروههای آموزش و پرورش و آموزش عالی این کمیسیون خواهد بود.
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این هفته وضعیت کاهش ساعات درس و نیز اخذ وجه در مدارس دولتی را مورد بررسی قرار میدهد.
چندی پیش با مصوبه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد مدارس در روزهای پنج شنبه تعطیل شوند.
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