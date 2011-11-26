به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون آموزش این هفته وزیر علوم برای پاسخ به سئوالات دو نماینده مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات فراخوانده شده است.

همچنین حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز برای پاسخ گویی به سئوالات فرهنگی و صادق در کمیسیون آموزش حضور می یابد.

بررسی گزارش وضعیت و اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ادامه‌ی بررسی طرح قانون وزارت نفت از دیگر دستورکارهای کمیسیون آموزش است.

بررسی وضعیت گرمایش و سرمایش در مدارس و نیز بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی به ترتیب جزو دستور کارهایی کارگروه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی این کمیسیون خواهد بود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این هفته وضعیت کاهش ساعات درس و نیز اخذ وجه در مدارس دولتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.



چندی پیش با مصوبه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد مدارس در روزهای پنج شنبه تعطیل شوند.



