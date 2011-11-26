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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

در کمیسیون آموزش و تحقیقات؛

مجلس کاهش ساعات درس و اخذ وجه در مدارس دولتی را بررسی می‌کند

مجلس کاهش ساعات درس و اخذ وجه در مدارس دولتی را بررسی می‌کند

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این هفته وضعیت کاهش ساعات درس و نیز اخذ وجه در مدارس دولتی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون آموزش این هفته وزیر علوم برای پاسخ به سئوالات دو نماینده مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات فراخوانده شده است.

همچنین حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز برای پاسخ گویی به سئوالات فرهنگی و صادق در کمیسیون آموزش حضور می یابد.

بررسی گزارش وضعیت و اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ادامه‌ی بررسی طرح قانون وزارت نفت از دیگر دستورکارهای کمیسیون آموزش است.

بررسی وضعیت گرمایش و سرمایش در مدارس و نیز بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی به ترتیب جزو دستور کارهایی کارگروه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی این کمیسیون خواهد بود.
 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این هفته وضعیت کاهش ساعات درس و نیز اخذ وجه در مدارس دولتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. 
 
چندی پیش با مصوبه وزارت آموزش و پرورش مقرر شد مدارس در روزهای پنج شنبه تعطیل شوند.
 
 
کد مطلب 1469469

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