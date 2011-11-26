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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد:

تداوم اجرای معافیت تک فرزند پدر بالای 60 سال تا ابلاغ قانون جدید

تداوم اجرای معافیت تک فرزند پدر بالای 60 سال تا ابلاغ قانون جدید

سازمان وظیفه عمومی ناجا از جاری بودن مقررات اعطای معافیت کفالت به تک فرزند ذکور پدر بالای 60 سال تا ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر حذف معافیت تک فرزند ذکور پدر بالای 60 سال، نگرانیهایی در مشمولان و خانواده هایی که هم اکنون شرایط این معافیت را دارند ایجاد شده و با مراجعه به مراکز وظیفه عمومی پیگیر این موضوع شدند.

برابر مقررات جاری، یگانه مراقب نگهدارنده (تنها فرزند ذکور)، پدری که به سن 60 سال رسیده می تواند از معافیت کفالت استفاده نماید که این مقررات تا ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی جاری و قابل اجرا است.

برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، در طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

این اطلاعیه می افزاید: نیازمندی پدر به مراقبت به علت نقص عضو ، بیماری و یا کبر سن به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی و برابر آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.

طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که آخرین اصلاحات صورت گرفته در آن در تاریخ 22 آبان ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده که پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی مجلس، قابل اجرا است.

کد مطلب 1469470

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