"قسیا فیلم" پرداخت به وجوه مختلف سینمای کوتاه را ممکن ساخت

غلامرضا فرشباف به مناسبت پخش چهلمین قسمت برنامه تلویزیونی قیسا فیلم به خبرنگار مهر گفت: ساخت و پخش چنین برنامه ای برای اهالی سینما، قشر جوان علاقمند و نیز عموم جامعه ضروری بود.

فرشباف اطلاعات منتقل شده در این برنامه از سوی کارشناسان را در سطح بالایی ارزیابی کرد و گفت: انتخاب کارشناسان و منتقدان مختلف با دیدگاههای گونه گون، پرداخت به وجوه مختلف سینمای کوتاه را در این برنامه میسر ساخت.

این تحلیلگر سینما گفت: وجود مجری کارشناس به معنای واقعی کلمه از نکات بارز این برنامه بود به طوریکه مجری در این برنامه صرفا برای پیشبرد برنامه حضور نداشت وبا داشتن مطالعه قبلی درتحلیل فیلمها و نیز ارائه اجرایی به روز و استاندارد موفق عمل کرده است.

فرشباف ادامه داد: تولید برنامه های این چنین تخصصی حساسیت بالایی را طلب می کند و قطعا تلاش گروه تهیه منحصر به تایم خود برنامه نبوده و چنین برنامه هایی پیش تولید ، پس تولید و مراحل علمی بالایی را طلب می کند.

وی گفت: مخاطب فرهیخته چنین برنامه هایی قطعا دارای تخصص بوده و تک تک واژگان، مفاهیم و مانیفست مستتر در برنامه را موشکافی می کند و این کار گروه سازنده را سخت تر می کند.

فرشباف که خود از تاثیرگذاران جشنواره های معتبری جون وحدت بوده است با اعلام اینکه فیلم کوتاه فیلم اندیشه، تفکر و بیان ناب است، گفت: قیسا فیلم خاطرات جشنواره وحدت را برای هم نسلهای ما زنده کرد.

فعال فرهنگی عرصه دفاع مقدس گفت: سینمای دفاع مقدس حوزه ای وسیع و پر فراز و نشیب است که لازمه توسعه آن نگاه چند وجهی و همه جانبه فیلمسازان است و برنامه "قیسا فیلم"در ارائه آثار مرتبط با مفاهیم ایثار و معرفی ژانر دفاع مقدس نیز خوب عمل کرده است.

قیسا فیلم (فیلم کوتاه) عنوان برنامه ای سینمایی است که در بخشهای چون گفتگوی کارشناسی، پخش فیلم، فیلموگرافی و نقد با نریشن به ابتکار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی هر هفته پنجشنبه ها ساعت 23:30 روی آنتن شبکه سهند می رود.