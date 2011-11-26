بسیج مردمی ترین نهاد مقدس جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر؛ در این بیانیه آمده است؛ پنجم آذرماه یادآور دستور تاریخی رهبرکبیر انقلاب اسلامی،مبنی برتشکیل شجره طیبه و مردمی ترین نهاد مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه این بیانیه آمده است؛ این روز بزرگ تداعی کننده تلاش های جان بر کفان در 8 سال دفاع مقدس و یادآور رشادت ها و ایثار و از جان گذشتگی غیور مردان بسیجی سرزمین عزیزمان ایران اسلامی است.

حزب مؤتلفه استان مرکزی با بیان این که بسیج در اندیشه بلند و آفاق گستره حضرت امام خمینی(ره) از آنچنان جایگاهی برخوردار است که ایشان در بیانات ارزشمندشان بسیج را لشکر مخلص خدا دانسته اند آورده است: بسیج شجره طیبه‌ای است که در گلزار معطر انقلاب اسلامی روییده و رشد کرده است و روز به روز تنومند‌تر و ریشه‌دارتر می‌گردد.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است؛ حضور میلیون ها انسان عاشق انقلابی و مشارکت خیره کننده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان بالنده، نخبگان و متخصصان در بخش ها و سازمان های متعدد و حرفه ای بسیج، این نهاد مقدس را به عنوان عظیم ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه های دفاع از معرفی کرده است

این بیانیه می افزاید؛ .بسیجی امروز شجاعانه در صحنه مبارزه با ظلم و ستم و نادانی پا در رکاب وارد و در مبارزه با شبیخون فرهنگی، فداکارانه می‌درخشد. تجلی و برتری بسیجی در وصف نمی‌گنجد و پاداش ایثارشان در این جهان پرداختنی نیست. تنها معبود را سزاست که اجر مجاهدت آنان را آنگونه که شایسته سودای با اوست جبران کند.با حضور بسیجیان در سنگرهای اعتقادی، علمی، سازندگی، فرهنگی و رزمی، پرچمی که پرچمدار وادی عشق حضرت امام خمینی (ره) بر قلل رفیع کرامت و آزادگی به اهتزاز در آورده است، تحت رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای حفظه الله تعالی بر افراشته خواهد ماند تا به دست یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج) تقدیم شود.