صبا همانند لیگ برتر در جام حذفی به دنبال موفقیت است

محسن بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شرایطی که کنفدراسیون آسیا برای نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان ایجاد کرده است، در جام حذفی نیز با قدرت به مصاف حریفان می رویم.



وی با بیان اینکه در مقابل مس سرچشمه کرمان محکوم به برد هستیم، اضافه کرد: پیش بینی این بازی کار سختی است زیرا مس سرچشمه کرمان در هفته های اخیر لیگ برتر عملکرد خوبی داشته و بازی نیز در ورزشگاه اختصاصی آنها برگزار می شود.



مدافع تیم فوتبال صبای قم افزود: ما 90 دقیقه و شاید هم 120 دقیقه رقابتی سخت را با تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان در پیش داریم و به همین خاطر تا لحظه ای که سوت پایان بازی به صدا در آید تلاش خود را برای کسب پیروزی و جواز صعود به مرحله بعد انجام می دهیم.



وی تصریح کرد: جام حذفی با لیگ برتر کاملا متفاوت است زیرا در لیگ برتر در صورت عدم موفقیت در یک مسابقه، می توان به بازی های بعدی امیدوار بود اما در جام حذفی باید با تسلط و دقت کامل تنها به فکر کسب پیروزی باشیم زیرا باخت در جام حذفی تمام امیدها برای آسیایی شدن را از بین می برد.



بیات با بیان اینکه نتایج خوب صبای قم در لیگ برتر انگیزه مضاعف برای موفقیت در جام حذفی را نیز در بین بازیکنان صبا ایجاد کرده است، تصریح کرد: با وجود عملکرد خوب تیم صبا در لیگ برتر، قطعا هدفمان کسب موفقیت در جام حذفی نیز هست.



وی تصریح کرد: کار ما در این بازی است زیرا حریفمان یعنی مس سرچشمه کرمان در حال حاضر در انتهای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر قرار دارد زیرا طرفداران انتظار دارند صبای قم در این دیدار که ظاهرا آسان به نظر می رسد به پیروزی دست یابد.



مهاجم تیم فوتبال صبای قم با تأکید بر اینکه باید زیاد تلاش کنیم تا بتوانیم جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را از این بازی به دست آوریم، ادامه داد: با اینکه آنها در انتهای جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارند اما این بازی از جام حذفی است و کاملا با لیگ برتر فرق می کند و اگر قرار باشد حریف را دست کم بگیریم، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتهای مسابقه رقم می‌خورد.



وی همچنین با بیان اینکه در بازی مقابل نفت تهران نتیجه مساوی به هیچ عنوان برای ما خوب نبود، ابراز داشت: در دو هفته اخیر لیگ برتر با بد اقبالی طعم پیروزی برابر حریفان را نچشیده‌ایم و این مهم کمی موقعیت تیم ما را در جدول مورد تأثیر قرار داده است که باید در هفته های آتی لیگ برتر به فکر جبران باشیم.



گفتنی است: دیدار صبای قم و مس سرچشمه کرمان از ساعت 14 عصر فردا در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

