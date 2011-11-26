خلیلینیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و فولادخوزستان در رقابتهای جام حذفی و همچنین اختلاف بین پیروانی و برخی از خبرنگارهای آبادانی اظهار داشت: بازی سختی را مقابل تیم فولاد داریم و می خواهیم این بار برخلاف بازی که در لیگ با شاگردان مجید جلالی انجام دادیم، این تیم را شکست دهیم.
وی همچنین افزود: در رقابتهای لیگ برتر فولادیها خوش شانس بودند که در آبادان با ما مساوی کردند، ضمن اینکه بازیکنان ما در دقیقه 88 یک پنالتی را از دست دادند، در غیراینصورت می توانستیم برنده بازی باشیم اما این بار مطمئن باشید با کمک هواداران خود نهایت استفاده را از میزبانی خود خواهیم کرد و فولاد را حذف می کنیم.
عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در خصوص اختلافی که بین پیروانی و برخی از خبرنگاران آبادانی وجود دارد و این اختلاف منجر شده که وی در نشستهای خبری آبادان شرکت نکند، اظهار داشت: متاسفانه برخی از خبرنگاران جایگاه خود را به عنوان خبرنگار فراموش کرده و مانند یک هوادار در نشستهای خبری شرکت می کنند. من در نشست خبری پس از دیدار تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و صبای قم حاضر بودم.
وی ادامه داد: پس از بازی، زمانی که پیروانی می خواست در نشست خبری حاضر شود دو خبرنگار شروع به داد و فریاد کرده و به پیروانی توهین کردند. متاسفانه انتظاری که از بقیه خبرنگاران داشتیم این بود که همکاران خود را به آرامش دعوت کنند اما این اتفاق نیفتاد. انتظار دیگر ما این بود که آن دو خبرنگار متوجه جایگاه خود باشند و بدانند که آنها خبرنگار هستند نه یک هوادار که از روی سکوها شروع به داد و فریاد و حتی توهین به سرمربی تیم می کند.
خلیلی نیا تاکید کرد: پس از این حادثه پیروانی تصمیم گرفت که دیگر در نشستهای خبری که در آبادان برگزار می شود، شرکت نکند. ما نیز به تصمیم وی احترام گذاشته و نمی توانیم این مربی را مجبور به شرکت در نشستهای خبری کنیم. پیروانی نیز پذیرفته جرایمی که به دلیل حاضر نشدنش در کنفرانسهای خبری تعیین می شود را پرداخت کند.
وی افزود: ما نیز فکر می کنیم با توجه به شرایط و حاشیههای فعلی و نیز جو ملتهبی که در نشستهای خبری در آبادان وجود دارد، صلاح نیست پیروانی در نشستهای خبری شرکت کند، چون تکرار چنین رفتارهایی روی تمرکز سرمربی تیم آثار منفی می گذارد.
عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان در پاسخ به این پرسش که "چرا در رقابتهای این فصل امتیازاتی که تیم صنعت نفت در بازیهای خارج از خانه کسب کرده، بیشتر از بازیهای خانگی است؟"، تاکید کرد: ما در رقابتهای این فصل در بازیهای خارج از خانه توانستهایم تیمهایی مانند ذوب آهن، راه آهن و ملوان را شکست داده و با تیم داماش نیز در رشت مساوی کنیم.
وی در خاتمه تصریح کرد: در مجموع در بازیهای خارج از خانه موفق به کسب 10 امتیاز شدهایم اما در بازیهای خانگی فقط هفت امتیاز کسب کردهایم. متاسفانه بازیکنان ما در بازیهای خانگی تمرکز کافی را ندارند و برخی از آنها از نظر روحی و روانی دچار مشکلاتی می شوند که در حال حاضر ما روی این موضوع در باشگاه صنعت نفت کار می کنیم تا هرچه سریعتر این مشکلات بر طرف شود.
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