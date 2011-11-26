به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان ابوترابی درباره ساخت یکی از بزرگترین انبارهای ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی در شرق کشور گفت: ساخت انبار نفت جدید بیرجند از سال 1386 آغاز شده است و در حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه نفتی از پیشرفتی حدود 82 درصد برخوردار است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه انبار جدید نفت بیرجند از ظرفیت ذخیره سازی حدود 95 میلیون لیتر فرآورده‌های مختلف نفتی برخوردار است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت تامین کامل منابع مالی، بهره برداری از این انبار نفت تا اواسط سال 1391 آغاز شود.



این مقام مسئول یکی از اهداف ساخت این انبار جدید نفتی را افزایش صادرات فرآورده‌های مختلف نفتی به کشورهای همسایه همچون افغانستان عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر با ساخت خط لوله انتقال فرآورده نفتی رفسنجان، بیرجند، تربت حیدریه و مشهد امکان اتصال انبار نفت دوم بیرجند به شبکه سراسری انتقال فرآورده نفتی کشور فراهم می شود.

وی با اشاره به ساخت سه مخزن ذخیره سازی بنزین معمولی و بنزین سوپر در انبار نفت شماره 2 بیرجند، اظهار داشت: همچنین ساخت 2 مخزن ذخیره سازی نفت سفید، سه مخزن ذخیره سازی نفتگاز (گازوئیل) و 2 مخزن ذخیره آب آتش نشانی در این پروژه در دستور کار قرار دارد.

واحدیان ابوترابی با یادآوری اینکه تاکنون حدود 185 میلیارد ریال برای ساخت انبار ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی جدید بیرجند سرمایه گذاری شده است، بیان کرد: برای تکمیل مراحل ساخت و بهره برداری از این انبار نفتی به حدود 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید نیاز است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در ساخت انبار جدید نفت بیرجند از آخرین تکنولوژی‌های روز استفاده شده است، تبیین کرد: در این انبار نفت همچنین ساخت 20 نقطه برای بارگیری و تخلیه فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اجرای پیشرفته ‌ترین سامانه اطفای حریق در انبار نفت شماره 2 بیرجند، تاکید کرد: اجرای طرح جمع آوری و انتقال بخارات بنزین (کهاب) هم در ساخت و راه اندازی انبار جدید نفتی بیرجند در دستور کار قرار دارد.