سومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی منطقه 10دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایرانبخش عنوان کرد: به پیشنهاد دکتر محمدرضا مقدم رئیس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در راستای گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برگزیده واحد های دانشگاهی، جشنواره دستاوردهای پژوهش و فناوری منطقه 10 از دو سال پیش کار خود را آغاز کرده که با استقبال از سوی دیگر مناطق دانشگاهی روبرو شده است.

رئیس واحد علی آبادکتول با بیان این مطلب که گسترش فرهنگ تفکر، دانایی محوری و نخبه پروری از اولویت های پژوهش در منطقه است، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در حاشیه این جشنواره را فرصتی برای نمایش ظرفیت و توانمندی های ویژه واحد های دانشگاهی منطقه در گسترش فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری اعلام کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این جشنواره، مجموعه ای از برترین دستاوردهای پژوهشی منطقه 10 در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

ایرانبخش در ادامه با اشاره به سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه نقش پر رنگ دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم در کشور نشان از اقدامات زیربنایی و ساختاری این مولود انقلاب در راستای تعمیق و استحکام بخشی بدنه علمی کشور دارد که ایجاد فرصتی مناسب برای تبیین خدمات و دستاوردهای بزرگ این شجره طیبه را از وظایف معاونان پژوهشی دانست.



گفتنی است پس از برگزاری اولین و دومین جشنواره دستاوردهای پژوهش و فناوری منطقه 10 در واحد های دانشگاهی علی آبادکتول و دامغان، امسال واحد آزادشهر مجری برگزاری این جشنواره خواهد بود.

