به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی شامگاه جمعه در همایش جبهه پایداری انقلاب اسلامی افزود: در دورههای گذشته مجلس، برخیها به واسطه ثروت در مجلس راه مییافتند در حالی که به اصول توجه نداشته و رفتار جامعه را درک نمیکردند.
وی افزود: هر شخصی در هر حزب و جناحی باید در خط امام خمینی(ره) حرکت کرده و پیرو رهبر معظم انقلاب باشد ودر غیر این صورت نمی تواند خدمتگزار مناسبی برای مردم باشد.
زارعی با تاکید بر اینکه دشمن از هر عملی برای ضربه زدن به نظام تلاش می کند، کاستن هزینه های نظام را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار داد و افزود: تلاش ما این است که هزینه ها را کاهش بدهیم نه اینکه مشکلات کشور را زیاد بکنیم و پای ارزشها ایستاده ایم و حاضر نیستیم ذره ای در این خصوص عقب نشینی کنیم.
وی ادامه داد: جبهه پایداری، عدول از ارزشها را منافی اصلی انقلاب دانسته و ولایت فقیه را به عنوان رکن اساسی جامعه قبول دارد.
جبهه پایداری در بیانیههای خود موجودیت خود را اعلام کرده و در کنار ماموریتهای فرهنگی و سیاسی در مسائل سیاسی نیز بینظر و بیتاثیر نیست و به صورت گفتمانی وارد مسائل میشود.
وی ادامه داد: در انتخابات سال جاری و با تشکیل کمیته 8+7 جبهه پایداری ایرادات و اشکالاتی را بر این مجموعه وارد کرده است که با وجود حضور افراد برجستهای همچون آیتالله مهدوی کنی و یزدی با کمال احترامی که این بزرگان دارند در مراحلی ایراداتی بر آن وارد است.
عضو جبهه پایداری افزود: گر چه اقداماتی در راستای وحدت جبهه پایداری با این گروه صورت گرفته اما هنوز توافقی که منجر به وحدت مورد نظر باشد، تحقق نیافته است.
زارعی افزود: جبهه پایداری خود را متعهد به شعارهای خود کرده و این وحدت باید به گونهای مطرح شود که دشمنان نظام از این امر استفاده نکرده و بر اساس تعامل و همکاری و رصد کردن تحولات انتخابات شکل گیرد.
زارعی با تاکید بر اینکه در جبهه متحد باب صحبت وجود دارد و در صورت حل اختلافات این اتحاد حاصل میشود، گفت: نمایندگان مجلس نهم باید انسانهای معتقد، ولایت مدار و با ویژگیهایی که مقام معظم رهبری عنوان کرده است، باشند.
وی یادآور شد: جبهه پایداری در استان زنجان نیز بر اساس گفتمان جبهه پایداری شکل میگیرد تا این مجموعه در استان نیز راهاندازی شود.
عضو جبهه پایداری ایران اسلامی گفت: کلیت دولت، شعارها و وعدههای دولت و فعالیتهای مطلوبی که در کشور صورت گرفته مورد تایید جبهه پایداری بوده اما اطاعات از ولیفقیه مورد تردید است.
زارعی یادآور شد: هر گروهی که بر خلاف خواست مقام معظم رهبری و برای ایجاد حاشیه در جامعه گام بردارد مورد توجه جبهه پایداری نیست و این جبهه عقد اخوتی با کسی نداشته و کوچکترین سنگاندازی به نظام و ارزشهای آن قبول ندارد.
زارعی با حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: باب مذاکره با گروههای متحد از سوی جبهه پایداری باز است و مشکلی در این راستا وجود ندارد.
وی، بابیان اینکه نباید این گونه پنداشت که هر شخصی درهر جایگاهی که صاحب پول و رسانه بود بتواند وارد مجلس شود، یادآورشد: باید منتظر توطئه چنین افراد مغرض در این عرصه بود و با هوشیاری این دسیسه ها را نقش بر آب کرد.
عضو جبهه پایداری ایران اسلامی با تاکیدبر لزوم ورود افراد ولایتمدار، متدین و معتقد، به مجلس شورای اسلامی افزود: حرکت جبهه پایداری حرکتی حزبی نبوده و مطابق با آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و برگرفته از احساس مسئولیت افراد دلسوز این کشور است.
