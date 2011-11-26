تعامل شورای اطلاع رسانی البرز با رسانه ها افزایش می یابد

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای اطلاع رسانی استان البرز که از چندی پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، برای ارتقای سطح اطلاع رسانی در استان گامهایی را برداشته است.

وی افزود: در همین راستا مدیر روابط عمومی استانداری دبیر و سخنگوی شورای فوق است و بنا بر مصوبه این شورا نیز مقرر شده است در هر نشست شورا یکی از مدیران مسئولان رسانه ها برای شرکت در جلسات شورای اطلاع رسانی و بررسی راههای افزایش تعامل مجموعه اطلاع رسان استان به این جلسات دعوت شوند.

رجبی بیان کرد: در این جلسات نمایندگان فوق باید گزارشی از عملکرد رسانه های خود را نیز منعکس کنند.

وی یادآورشد: شورای اطلاع رسانی استان وظیفه اش سیاستگزاری است و ازهمین رو این شورا وظیفه فعالیت اجرایی ندارد.

این مسئول ادامه داد: روابط عمومیهای استان به طور عمده انجام فعالیتهای اجرایی حوزه اطلاع رسانی را برعهده دارند که البته با ضعفهای جدی نیز مواجه اند.

بازدید اعضای شورای اطلاع رسانی از رسانه های فعال

معاون سیاسی استاندار البرز بیان کرد: در جلسات شورای اطلاع رسانی استان مققر شده است اعضای شورا هر یک به نمایندگی از رسانه های فعال استان بازدید و از نزدیک در روند اطلاع رسانی قرار بگیرند.

وی این برنامه را فرصت مناسبی برای بیان و بررسی مطالبات رسانه ها دانست و آن را موجب ارتقا سطح اطلاع رسانی استان برشمرد.

رجبی همچنین تاکید کرد: شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان نیروی کیفی ندارد و همین امر اطلاع رسانی در استان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

روابط عمومی استانداری به نیرو و تجهیزات مجهز می شود

وی چارت مورد نظر وزارت کشور در این حوزه را شامل پنج نفر نیروی متخصص خواند که متاسفانه استانداری البرز از آن بی بهره است.

رجبی با مقایسه نیروهای موجود در حوزه روابط عمومی استانداری البرز با استان اصفهان ، از فعالیت 12نفر نیروی متخصص در حوزه روابط عمومی استانداری این استان خبرداد و البرز را در این زمینه عقب خواند.

وی ابراز امیدواری کرد به زودی برای کاهش حجم کار نیروهای روابط عمومی استانداری البرز و افزایش سطح کمی و کیفی حوزه اطلاع رسانی نیروهای آموزش دیده و متخصص به این حوزه تزریق شود.