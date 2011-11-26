ایجاد اشتغال و تامین مسکن در همدان با قوت پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان افزود: ایجاد مسکن برای مردم در قالب طرح مسکن مهر خدمت بزرگی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

وی با اشاره به نیاز مبرم مردم به مسکن، گفت: این طرح در همدان در سطح مطلوبی از کار در دست انجام است و تا سال 92 نیز اجرایی خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیز یکی از اهداف مسئولان نظام است افزود: ایجاد اشتغال با معیار جهانی و کشوری و اشتغال پایدار از اهداف مهم استان همدان است.

پیریایی اظهار داشت: از مجموع 644 مصوبه در سفرهای هیئت دولت به استان همدان 73 مصوبه انجام نشده که از این تعداد 39 طرح مربوط به کمیسیون ماده 215 است.

وی اضافه کرد: 27 طرح نیز تامین اعتبار نشده و هفت طرح نیز متفرقه است.

مصوبه ها بر اساس نیاز استان همدان باشد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اخذ مصوبات برای اجرای طرح های مختلف از هیئت دولت باید بر اساس نیاز استان همدان باشد.

کاظم حجازی با تاکید بر اینکه مسئولان باید برای اخذ مصوبات با بررسی دقیق و مطالعه، کار را انجام دهند و به نیاز استان توجه جدی داشته باشند، گفت: اولویت بندی در این زمینه ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت ظرفیت های دانشگاهی همدان موجب فعالیت در خدمات اجتماعی می شود، گفت: توجه به مراکز دانشگاهی باید مد نظر قرار گیرد.

حجازی با بیان اینکه در اجرای برخی از طرح ها تامین منابع به خوبی انجام نمی شود، گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی باید برای پیگیری مصوبات و تامین اعتبار تلاش کنند.

وی با بیان اینکه استان همدان ظرفیت های خوبی در زمینه کشاورزی دارد، افزود: وضعیت فعلی بخش کشاورزی باید از روش سنتی به سیستم نوین تغییر کند.

اجرای سد آلان کبودرآهنگ نیاز ضروری این شهرستان است

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از پیگیری مسئولان استان همدان برای اجرای مصوبات، گفت: سد آلان کبودراهنگ یک نیاز ضروری برای این شهرستان است که اجرای آن باید پیگیری شود.

عیسی جعفری افزود: محور همدان - علیصدر و دانشکده صنایع غذایی بهار نیز برای اجرا و تامین اعتبار نیازمند پیگیری است که باید توسط مسئولان استان همدان انجام شود.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان نیز گفت: اجرای 34 طرح از مجموع 39 طرح کمیسیون ماده 215 در استان همدان به تصویب رسیده است.

علی حیدر نوری افزود: این طرح ها شامل دانشکده برق و کامپیوتر، مهندسی شیمین پیراپزشکی نهاوند، بهداشت اسدآباد، دانشکده فنی علوم پایه، پژوهشکده انگور، کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تئاتر بوعلی همدان است.

وی اظهار داشت: تالار بزرگ همدان، مجتمع فرهنگی و هنری دمق و قروه درجزین، بهسازی و تکمیل و توسعه فرودگاه، احداث باند دوم محور همدان گل تپه - علیصدر، احداث محور سامن - نهاوند - بروجرد، سد مخزنی خرمرود و آلان کبودراهنگ و مطالعه و تاسیسات فاضلاب شهر فامنین از دیگر طرح ها است.

مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس همدان ایجاد می شود

نوری افزود: تکمیل شهرک فن آوری تخصصی، مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس همدان، احداث اردوگاه کشوری دانش آموزی الوند کوه همدان، احداث ساختمان بازرسان زندان نهاوند، توسعه مرحله دوم زندان همدان، اصلاح باغات درجه دو گردو و توسعه یک هزار هکتار باغات در اراضی شیبدار از دیگر طرح های به تصویب رسیده در کمیسیون ماده 215 است.

وی گفت: ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی، نقشه هوایی ژئوفیزیک، مجتمع فرهنگی و هنری سید جمال الدین اسدآبادی، قطار شهری و دهکده المپیک از طرح هایی است که در کمیسیون ماده 215 به تصویب نرسیده است.

وی اضافه کرد: برای تامین اعتبار طرح های مصوب شده در کمیسیون ماده 215 مسئولان دستگاه های اجرایی استان همدان باید با حضور در وزارتخانه ها امور را پیگیری کنند.