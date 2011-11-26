ترویج تفکر بسیجی بهترین شیوه برای مقابله با معضلات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی صبح شنبه در مراسم زنگ بسیج در مدرسه شهید وطن خواه شهرستان سنندج اظهار داشت: پیروی از فرهنگ و تفکر بسیجی بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بر علیه انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به 36 هزار دانش آموز شهید و هشت هزار شهید فرهنگی در میدان مقدس جنگ حق علیه باطل گفت: نظام آموزش و پرورش با نهادینه کردن فرهنگ و تفکر بسیجی حافظ ارش ها ی انقلاب و پاسدار تفکر و فرهنگ بسیجی در تمام دوره ها بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اینکه همه ملت غیور ایران در ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی سهیم هستند، گفت: امروزه به دلیل آغاز و توجه به جنگ نرم دشمن علیه اسلام نیاز است که همه آحاد مردم با تفکر و فرهنگ بسیجی در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

ساکی افزود: هفته بسیج یک بهانه برای یادآوری رشادت ها، دلاوری ها و از جان گذشتگی های بزرگ مردان بسیجی در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی است و باید با برگزاری برنامه های مناسب و مطلوی یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشت.

وی با اشاره به اینکه بسیج تنها یک سازمان و گروه خاصی نیست، بیان کرد: جامعه امروز ایران نیازمند ترویج هر چه بیشتر و بهتر تفکر ناب بسیجی در جبهه فرهنگی در راستای مقابله با توطئه ها و دسیسه های دشمنان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: مهمترین ویژگی هر بسیجی ولایتمداری و پیروی از خط رهبری است که این دو ویژگی از شاخص ترین ویژگی های اخلاقی و انقلابی در جامعه به شمار می رود.

ساکی با بیان این مطلب که امروزه در عرصه های علمی بسیج نیز سرآمد کشور است، گفت: نیاز است که بسیجیان در تولید علم، عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کوشا باشند.

این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، معاون سپاه بیت المقدس کردستان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان و جمعی از مسئولین و دانش آموزان بسیجی برگزار شد.