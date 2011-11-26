تاسیس حوزه مقاومت بسیج در جهادکشاورزی خراسان جنوبی پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در جمع کارکنان این سازمان خواستار تاسیس یک حوزه مقاومت بسیج در خانواده بزرگ جهاد کشاورزی استان شد و اظهار داشت: هم اکنون در ستاد سازمان و در سطح مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان ها 619 نفر از کارکنان عضو بسیج هستند.

وی یکی فعالیت های شاخص بسیج را طرح بسیج سازندگی عنوان کرد و بیان داشت: سال گذشته 100 رشته قنات با همکاری بسیج سازندگی احیاء و مرمت شده است.

هادربادی با بیان اینکه بسیج منحصر به مرز جغرافیایی و زمان خاص نیست، تصریح کرد: تفکر و روحیه بسیجی و صدور انقلاب اسلامی ایران در حال گسترش است.

وی با اشاره به اینکه امروز حرکتهای بیداری اسلامی در سراسر دنیا و جنبش وال استریت نشات گرفته از تفکر بسیجی است، اظهار داشت: این جنبش امروز به معنای صدور تفکر بسیجی در سطح جهانی است.

هادربادی در ادامه با بیان اینکه آمریکائیها فقط جنگ سخت را در سرلوحه کارشان قرار نداده، بلکه مرزهای فکری و اعتقادی ایرانیان را مورد هجوم قرار داده اند، بیان کرد: مردم این مرز و بوم با برخورداری از تفکر بسیجی همواره در تمام عرصه ها حضور داشته و خنثی کننده اهداف دشمنان بوده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه حفظ ارزشهای نظام برای ایرانیان دارای اهمیت خاصی است، یادآور شد: این اهمیت در جهاد کشاورزی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، چرا که در زمان جنگ لقب سنگرساز بی سنگر به این نهاد تعلق گرفته است.