تجمع 130 هزار نفری بسیجیان فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فجر استان فارس پیش از ظهر شنبه در مراسم تجمع 30 هزار نفری بسیجیان شیراز، گفت: تجمع بزرگ بسیجیان به صورت همزمان در سراسر استان فارس برگزار می شود و در شیراز نیز 146 گردان بسیج در این مراسم حضور دارند.

سردارغلامحسین غیب پرور ادامه داد: این ایام یادآور دوران دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: بسیج چه در گذشته و چه در زمان حال به عنوان فعالترین بخش از پیکره انقلاب اسلامی مطرح بوده و خواهد بود.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تاکید کرد: انقلاب اسلامی تا زمانی پایدار خواهد ماند که بیداری انقلابی و حضور عاشورایی را در خود حفظ کند.

سردار غیب پرور تصریح کرد: بسیجیان همچون گذشته پر تلاش و فداکار در تمامی صحنه های انقلاب حضور دارند.