  1. استانها
  2. فارس
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

تجمع 130 هزار نفری بسیجیان فارس برگزار شد

تجمع 130 هزار نفری بسیجیان فارس برگزار شد

شیراز - خبرگزاری مهر: تجمع 130 هزار نفری بسیجیان استان فارس با عنوان حماسه بیداری، حضور عاشورایی در سراسر این استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه فجر استان فارس پیش از ظهر شنبه  در مراسم تجمع 30 هزار نفری بسیجیان شیراز، گفت: تجمع بزرگ بسیجیان به صورت همزمان در سراسر استان فارس برگزار می شود و در شیراز نیز 146 گردان بسیج در این مراسم حضور دارند.

سردارغلامحسین غیب پرور ادامه داد: این ایام یادآور دوران دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: بسیج چه در گذشته و چه در زمان حال به عنوان فعالترین بخش از پیکره انقلاب اسلامی مطرح بوده و خواهد بود.

فرمانده سپاه فجر استان فارس تاکید کرد: انقلاب اسلامی تا زمانی پایدار خواهد ماند که بیداری انقلابی و حضور عاشورایی را در خود حفظ کند.

سردار غیب پرور تصریح کرد: بسیجیان همچون گذشته پر تلاش و فداکار در تمامی صحنه های انقلاب حضور دارند.

کد مطلب 1469495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها