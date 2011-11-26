مذهب تشیع و نهضت عاشورا استبداد غرب را نابود می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد اظهار داشت: عاشورا موجب فضیلت امت اسلامی بر سایر ادیان الهی است و باید این پیام از طریق منابر روحانیان به مخاطبان برسد.

وی افزود: این نهضت مانع از انحراف در مسیر اسلام و آرمان‌های الهی آن می‌شود و از این رو با سیره ظلم ستیزی خود مانعی بزرگ بر سر راه مستبدان و ظالمان جهان است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: اکنون که بیداری اسلامی درمنطقه و بیداری ملت‌های مظلوم در جهان با قدرت در حال ریشه دواندن است همه مبارزان خط اول این حرکت معتقدند که انقلاب اسلامی پرچمدار بیداری ملت‌هاست و به یاری خدا شاهد به بار نشستن دوباره قدرت اسلام در جهان هستیم.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد تصریح کرد: شعار تمام ملت‌های اسلامی برگرفته از مکتب عاشوراست و خون امام حسین (ع) با حرارت بیشتری می‌جوشد تا یوغ بردگی از گردن ملت‌ها برداشته شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: امروز وبلاگ‌ها، فیلم‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و ابزارهای نوین رسانه‌ای برای مقابله با این تفکر تجهیز شده‌اند اما همگی به قدرت نفوذ منابر در بین مؤمنان و مسلمان اعتقاد داشته و تلاش می‌کنند تا به هر نحو ممکن چهره روحانیت و مرجعیت را در نظر مسلمانان به‌ویژه نسل جوان مخدوش کنند.

حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد نفوذ دادن خرافات ، تحریفات و وهمیات در مجالس شیعه را ترفند دشمنان اسلام برای تخریب چهره این مذهب اسلامی دانست و اظهار داشت: این اقدامات با هوشیاری روحانیت و رفع ناآگاهی نسبت به برخی مسائل قابل حل است چرا که ناآگاهی‌ها بهترین ابزار برای پیشبرد این نقشه‌های شوم است.