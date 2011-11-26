به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تیم فوتبال یوونتوس پیش‌تر برای به خدمت گرفتن مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی اعلام آمادگی کرده تیم میلان هم برای جذب این بازیکن دست به کار شده است.

جورابچیان روز پنجشنبه به میلان پرواز کرد تا بحث‌های مقدماتی برای انتقال این بازیکن به سن سیرو در ماه ژانویه را صورت دهد. مدیربرنامه‌های ایرانی ته‌وز در این سفر با "آدریانو گالیانی"، نایب رئیس باشگاه میلان ملاقات کرد.

بر پایه گزارش اسکای اسپورتس، میلان در نظر دارد این بازیکن را برای ادامه رقابت‌های فصل به خدمت بگیرد و در صورت توافق، این قرارداد می تواند طولانی مدت شود.

جورابچیان در این رابطه به اسکای اسپورتس گفت: من با کارلوس صحبت کردم و او گفت از حضور در میلان خوشحال می شود. کارلوس می خواهد در یک باشگاه بزرگ بازی کند.