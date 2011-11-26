نمایش فتو آرت و برگزاری جلسه نقد و بررسی فیلم "بدرود بغداد"

جواد جلالی عکاس این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مجموعهای از عکسهای صحنه و پشت صحنه "بدرود بغداد" به همراه ترکیبی از موسیقی فیلم روز دوشنبه هفتم آذر ماه در پردیس سینمایی ملت به نمایش در میآید.
وی افزود: به نوعی این به بهانه اتفاق مشابهی است که برای مجید بهرامی و عدنان شاه طلایی دو بازیگر "بدورد بغداد" افتاده است. من عمدتاً در زمان عکاسی از پروژههای سینمایی، مجموعهای از عکسها را که مربوط به لحظههایی از پشت صحنه فیلم که خیلی شخصی است، میگیرم که به آرشیوم تعلق دارد.
جلالی ادامه داد: از این عکسها بیشتر در نمایشگاههایی در داخل و خارج از کشور استفاده میکنم. این بار در مراسم نمایش و جلسه نقد و بررسی "بدورد بغداد" این عسکها به نمایش گذاشته می شود.
اکران عمومی "بدرود بغداد" از روز چهارشنبه دوم آذر ماه در گروه اکران مخاطب خاص آغاز شده است. همچنین مراسم افتتاحیه این فیلم نیز روز سوم آذر ماه در موزه سینما برگزار شد. جلسه نقد و بررسی این فیلم با حضور عوامل و بازیگران روز دوشنبه 7 آذر ماه ساعت 17:30 در پردیس سینمایی ملت برپا می شود.
نظر شما