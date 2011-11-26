به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در همایش استانی جبهه متحد اصولگرایان که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد در خصوص روند شکل گیری جبهه متحد اصولگرایان از آغاز، طی مسیر و شرایط موجود سخنرانی کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه یکی از شیوه های رهبر انقلاب که در ضمن هدایت های روشنگرانه شان همیشه مد نظر دارند واژه سازی و خلق اصطلاحات است، گفت: ایشان در مسند رهبری واژه هایی را خلق می کنند که جریان هایی را در جامعه شکل می دهد و موجی را به وجود می آورد، واژه های مانند ناتوی فرهنگی، مهندسی فرهنگی، مردم سالاری دینی.

تقوی افزود: یکی از اصطلاحاتی که ایشان تبیین کردند و بر محورآن جریان سیاسی عظیمی شکل گرفت اصولگرایی بود. این عنوان توانست مجموعه عظیمی از مردم و علاقه مندان به انقلاب و نظام اسلامی را حول محور خود جمع کند.

وی با بیان اینکه گاهی این اصطلاحات جامعه را به چندین بخش تقسیم کرده و گاهی بخش های مختلف را زیر یک چتر می آورد، اظهار داشت: سیاست مداران هوشمند سعی می کنند با اصطلاحات جدید انسان های جدیدی را جمع کرده و موج جدیدی را ایجاد کنند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه با خلق اصطلاح اصولگرایی موج جدیدی در جامعه به وجود آمد، اظهار داشت: اصطلاح اصولگرایان مجموعه عظیمی را در کشور جمع کرد و جبهه بالنده ای را شکل داد و در انتخابات این مفهوم معجزاتی را به وجود آورد.

وی افزود: این اصطلاح با گذشت زمان تبدیل به جریان عظیمی شد که ما توانستیم از آن برای تقویت نظام بهره ببریم.

تقوی در تبیین روند شکل گیری جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: پس از شکل گیری مجموعه اصولگرایان این جریان عظیم انتخابات های متعدد را رهبری کرده و به نتیجه رساند و همچنان پیش آمد تا میان اصولگرایان مرزبندی هایی شکل گرفت که بزرگان را نگران کرد.

وی افزود: شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز یک سال و نیم قبل در رابطه با این اختلافات و ضرورت وحدت در میان اصولگرایان جلسه ای را تشکیل داد. در این جلسه پیشنهاد شد نشست مشترکی میان جامعه روحانیت مبارز با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در محل این جامعه شکل گیرد تا این دو نهاد روحانی بتوانند به این دغدغه ها بپردازند و تلاش کنند این مشکلات را برطرف کنند.

تقوی تاکید کرد:جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان دو نهاد روحانی که قبل از پیروزی انقلاب امام را همراهی می کردند و بعد از پیروزی انقلاب نیز به عنوان بازوی رهبری عمل می کردند، نباید بنشینند تا اصولگرایان بین خودشان اختلاف داشته باشند و این جبهه تواناییهایش را از دست بدهد.

وی بیان کرد: جلسه مشترک جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین جلسه ای طولانی و پر پیشنهاد بود.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان از جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین به عنوان دو نهاد روحانی که همیشه در مسائل کشور به عنوان اکثریت روحانیون کشور صحبت می کرده و نمایندگی از جانب قاطبه روحانیت کل کشور را برعهده داشته نام برد و افزود: هر گاه اطلاعیه ای از جانب جامعتین پخش می شود قاطبه روحانیون به آن توجه و از آن تبعیت می کردند.

تقوی در تشریح نتایج این جلسات گفت: جامعتین تصمیم گرفتند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در متن کار قرار بگیرند. امروز جامعتین با تدوین منشور اصولگرایی و پیگیری ایجاد وحدت اصولگرایان در متن کار قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه کمیته ای از طرف جامعتین برای بررسی اصول و مبانی شکل گرفت گفت: چند ماه نشست های مشترکی میان دو جامعه گذاشته شد و منشور اصولگرایی تدوین شد.

تقوی افزود: جامعتین تعریفی شفاف از اصولگرایی ارائه دادند و در ابتدا مبانی اصولگرایی شامل اسلام، جمهوری اسلامی، خط و سیره امام و ولایت مطلقه فقیه را به عنوان مبانی خود معرفی کردند و پس از آن 12 شاخص اصلی اصولگرایی را بیان نمودند.

وی با اشاره به اینکه منشور نبایدهای اصولگرایی هم در جامعتین تدوین شده است، گفت: در وقت و جای مناسب این منشور را نیز منتشر خواهیم کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه از 24 نفر از چهره های شاخص اصولگرایی در دفتر آیت الله مهدوی کنی گرد آمدند و منشور اصولگرایی را به این افراد ارائه دادیم ، گفت: تقریبا همه اصولگرایان حاضر در آن جمع این منشور را پذیرفتند و از آن استقبال کردند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه قدم بعدی ما این بود که مجموعه ای وارد کار شود افزود: در ابتدا هیئت داوری 7 نفره تشکیل شد. 3 نفر از اعضای این هیئت از چهره های معتقد و شناخته شده اصولگرایان بودند که شامل آقایان ولایتی، عسگراولادی و حداد عادل هستند و آقایان حسینی بوشهری و کعبی از جامعه مدرسین به این هیئت معرفی شدند همچنین آقایان ابوترابی و بنده نیز از طرف جامعه روحانیت مبارز در این هیئت حضور داریم.

تقوی با اشاره به روند شکل گیری شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تصریح کرد: پس از شکل گیری هیئت داوری مقرر شد احزاب اصولگرا نیز نمایندگان خود را معرفی کنند. روی تعداد افرادی که از هر حزب یا گروه باید به این شورا معرفی شوند نیز مباحث مفصلی صورت گرفت.

وی عنوان کرد: جلسات متعدد و هفته های زیادی روی این بحث متمرکز بودیم و بزرگانی را نیز برای مشورت دعوت کردیم همچنین از خارج هم اگر نامه ها و تلفن هایی بود به جلسه منعکس می کردیم تا به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد افرادی که از طرف احزاب به این شورا معرفی می شوند محدود باشند تا بتوانند بحث ها را هدایت کنند.

تقوی در تشریح ترکیب اعضای شورای مرکزی اصولگرایان گفت: مقرر شد از جبهه پیروان دو نفر ، از جمعیت ایثارگران دو نفر و از جبهه پایداری نیز دو نفر به این شورا معرفی شوند.

وی افزود: چهره هایی نیز وجود داشتند که به صورت حزب مطرح نبودند، درباره نمایندگان نهادهای غیر دولتی در این شورا نیز مباحثی صورت گرفت.

تقوی افزود: در پایان به این نتیجه رسیدیم که مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد غیر دولتی مردمی در این شورا عضویت داشته باشد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد اول این بود که هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان نماینده ای را به این شورا معرفی کند. پیشنهاد دوم این بود که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی یک نماینده به این شورا معرفی کند و پیشنهاد سوم این بود که رئیس مجلس شورای اسلامی شخصا نماینده ای را به این شورا معرفی کند.

تقوی افزود: این سئوال وجود داشت که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می تواند دراین شورا حضور داشته باشد یا خیر که دوستان معتقد بودند حضور ایشان به عنوان رئیس یک قوه در شورای مرکزی اصولگرایان به صلاح نیست.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در رابطه با ماجرای حضور نماینده قالیباف در این شورا گفت: شورای مرکزی اصولگرایان مسئله تهران را جدا کرد و این استان را مانند سایر استانها ندید. به نظر ما بهترین چهره ای که می توانست با توجه به عملکردش در تهران در شورای مرکزی حضور داشته باشد قالیباف بود.

وی با اشاره به انتقاداتی که از عضویت قالیباف در این شورا وجود داشت، گفت: هر چهره اصولگرایی با نفوذ و موفقی که بتواند تاثیرگذار باشد در شورای مرکزی و اگر امکان نداشت در ستاد انتخاباتی اصولگرایان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تقوی تصریح کرد: در پایان خاموشی به عنوان نماینده قالیباف، جلالی به عنوان نماینده لاریجانی و متکی و باهنر به عنوان نمایندگان جبهه پیروان و فدایی و زاکانی به عنوان نمایندگان ایثارگران و رهپویان، ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان را شکل دادند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه زاکانی به عنوان رئیس ستاد جبهه متحد اصولگرایان و متکی به عنوان دبیر هیات اجرایی مشخص شده است اظهار داشت: کمیته هایی در ستاد جبهه متحد تشکیل شده است، کارهای استانی هنوز عملیاتی نشده که بنا است از امروز به بعد آنها را عملیاتی کنند.

وی در تشریح علل عدم ورود جبهه پایداری به ساز و کار جبهه متحد گفت: جبهه پایداری در ابتدا شرط و شروطی گذاشت و علیرغم دعوت های مکرر ما ورود به جبهه متحد را نپذیرفت.همچنین اعضای این جبهه درخواست کردند با آیت الله مهدوی کنی جلسه داشته باشند در این جلسه خواستار حذف برخی از چهره ها از شورای مرکزی شدند .

وی افزود: جبهه پایداری خواستار عضویت تعداد بیشتری از اعضایش در شورای مرکزی جبهه متحد و عضویت یکی از اعضایش در کمیته داوری بود.

تقوی با بیان اینکه بنده مامور شدم از طرف شورای مرکزی با آیت الله مهدوی کنی در رابطه با افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی و کمیته داوری گفتگو کنم گفت: آیت الله مهدوی کنی قبول کردند که این تغییر عملیاتی شود و علاوه برحضور نمایندگان آنها در هیات اجرایی مرتضی آقاتهرانی نیز به عنوان یکی از اعضای جبهه پایداری عضو کمیته داوری شود اما باز دوستان جبهه پایداری نپذیرفتند.

وی با تاکید بر اینکه آغوش ما برای وحدت باز بوده و هنوز هم باز است اظهار داشت: ما با وحدت انقلاب را به پیروزی رساندیم و بر تحریم ها فائق آمدیم و اصولگرایان با وحدت می توانند در رقابتها پیروز شوند و کشور را در مسیر رشد و تعالی پرشتابتر از گذشته قرار داده و خدمت شایسته تری به مردم بنمایند.

