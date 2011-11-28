حجت الاسلام علی اصغر رادحسینی مدیر پایگاه پژوهشی آموزشی "واعظون" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اولویتهای سخنرانیهای محرم گفت: هرقدر بتوانیم آموزه های قرآنی و علوم اهل بیت(ع) را به زبان روز و کاربردی- نه به صورت مفاهیم نظری- منتقل کنیم، موفق تر خواهیم بود.

وی تأکید کرد: نباید مبلغ در منبر به صورت گسترده وارد مباحث نظری شود اگرچه این مباحث جذابیتهایی دارد اما مخاطب را که از افراد متفاوتی تشکیل می شود؛ خسته کرده و مشکلی از مشکلات اخلاقی، اجتماعی و روحی – روانی او را برطرف نمی کند. تجربه اساتید و خطبای برجسته نشان می دهد اگر بتوانیم علوم اهل بیت و روایات را در کنار آموزه های قرآنی با در نظر گرفتن موضوعات کاربردی با زبان شیوا و بیان حکایت آموزنده عنوان کنیم مخاطب بسیار زیادی جذب این محافل می شوند.



مدیر سایت تبلیغی"واعظون" تصریح کرد: به دلیل تفاوت سطح علمی و معرفتی مخاطب نمی توانیم بسته جامعی از مؤلفه های مشخص برای سخنرانیها تعیین کنیم؛ هرمخاطبی بنا به سطح فکری خود مؤلفه های خاصی می طلبد مثلا جوانان و قشر دانشجو بدنبال مباحث عقلانی و معرفتی و رفع شبهات دینی هستند و اگر موضوعی تعبدی نیز است حتما مباحث منطقی را نیز کنارش باید داشته باشیم اما سطح مخاطب عام این مؤلفه های نظری را نمی پسندد و برای این قشر بسیار خسته کننده است بنابراین مخاطب شناسی در تعیین اولویتهای سخنرانی بسیار مهم است.



حجت الاسلام رادحسینی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه "این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است"؛ بر لزوم بهره مندی از ظرفیتهای معنوی ماه محرم تأکید کرد و گفت: مکتب تشیع تنها نظام مذهبی است که به بهترین وجه از محرم استفاده کرده است و بهترین نظام فکری را در مقابل تهاجمات فرهنگی و معنوی دارد به گونه ای که دنیا در مقابل نظام فکری تشیع به برکت همین محرم و عاشورا به زانو در آمده است.

وی افزود: شاید برخی رفتارهای ظاهری را ما از جوانان در ایام محرم نپسندیم اما به واقع همه آنها با اباعبدالله(ع) هستند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری اگر به کشور تهاجم نظامی صورت گیرد همین جوانان کمتر از جوانان انقلاب و دوران دفاع مقدس عمل نخواهند کرد. این مسئله گواه این است که بهترین استفاده را از محرم کرده اند.

مدیر پایگاه پژوهشی آموزشی "واعظون" در پایان تصریح کرد: اما ما نهادهای تبلیغی و حوزوی کوتاهیهایی در این زمینه داریم و باید در عین کاستن از موازیکاریها با یکدیگر در زمینه بهره مندی از ظرفیتهای معنوی محرم همکاری داشته باشیم و مخاطبان را بیشتر به موضوعات حماسی، معرفتی و تاریخی واقعه عاشورا ترغیب کرده و مانع گرایش جوانان به محافل معنویت گرا و عرفانهای نوظهور شویم.