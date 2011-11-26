علیرضا احمد یزدی در گفتگو با مهر با اشاره به ورود گسترده لامپ‌های غیراستاندارد و بی کیفیت ساخت کشور چین به بازار برق ایران گفت: وزارت نیرو استفاده از لامپ‌های وارداتی از چین را به هیچ وجه به شهروندان توصیه نمی کند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر با اعلام اینکه در حال حاضر امکان ساخت لامپ‌هایی با کیفیت و استاندارد بالا در داخل کشور فراهم شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به توسعه صنایع داخلی نیاز به واردات لامپ از کشور چین وجود ندارد.

این مقام مسئول در تشریح ویژگی‌های لامپ‌های وارداتی بی کیفیت ساخت چین تصریح کرد: این لامپ‌ها هیچ گونه نشان استاندارد و ضمانت نامه ای ندارند و دارای مشکلات فنی متعددی هستند.

وی با بیان اینکه میزان روشنایی لامپ‌های وارداتی چینی با توان 40 وات تنها به اندازه 25 وات روشنایی تولید می کنند، اظهار داشت: همچنین این کالاها دارای ساعت کارکرد بسیار پایینی هستند به طوری که لامپ استاندارد باید 8 تا 10 هزار ساعت روشنایی داشته باشد لامپهای چینی کمتر از این میزان کارکرد دارد.

احمد یزدی پائین بودن میزان درخشندگی را یکی دیگر از مشکلات فنی لامپ‌های وارداتی چین عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه لامپها به صورت قاچاق و از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شود دارای قیمت بسیار پایینی هستند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر با تاکید بر اینکه مطابق با قیمت پایین استاندارد و کارآیی این لامپها در مقایسه با نمونه های ساخت داخلی خیلی پایین است، تبیین کرد: بر این اساس مشترکان باید به جای یک لامپ ایرانی در یک دوره مشخص 3 تا 4 لامپ چینی مصرف کنند که این موضوع هزینه های خانواده ها را هم افزایش می دهد.

وی همچنین با اشاره به درج نام و برچسب فارسی در لامپهای چینی وارداتی، تاکید کرد: تاکنون مکاتباتی با سازمانهای مسئول همچون وزارت صنعت و تجارت، موسسه استاندارد و گمرک درباره این لامپها انجام شده است.

این مقام مسئول با با اعلام اینکه هم اکنون امکان ساخت سالانه حدود 50 میلیون شعله لامپ استاندارد در داخل کشور وجود دارد، گفت: با توجه به ظرفیت تولید داخل هیچگونه مشکلی در تامین نیازهای کشور وجود ندارد.