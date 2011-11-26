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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

واحدی:

55 هزار نفر تاکنون در طرح مشاغل خانگی کرمانشاه ثبت نام کردند

55 هزار نفر تاکنون در طرح مشاغل خانگی کرمانشاه ثبت نام کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: از آغاز اجرای طرح مشاغل خانگی در کرمانشاه تاکنون 55 هزار نفر در این استان،‌ ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار، عبدالمجید واحدی صبح شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه، ‌گفت: خوشبختانه با جدیت مضاعف و بی وقفه جناب استاندار کرمانشاه، در امر پرداخت تسهیلات ویژه به متقاضیان  مشاغل خانگی استان کرمانشاه تاکنون آمار این ثبت نام کنندگان به مرز 55 هزار نفر رسیده است که از این تعداد 43 هزارو 738 نفر در بخش مستقل و 1 هزارو 435 نفر در بخش پشتیبان ثبت نام کرده اند

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه گفت: آمار مجوز های صادره در بخش مستقل 7 هزار و 877 نفر و در بخش پشتیبان 729 نفر است.

واحدی در ادامه از 39 طرح سرمایه در گردش  سازمان جهاد کشاورزی استان با اعتبار بالغ بر یک میلیارد تومان خبر داد و تاکید کرد: میزان انعقاد قرارداد طرح های مصوب شده از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین طی هفته گذشته مبلغ 192 میلیون تومان بوده است.

معاون برنامه ریزی استانداری در پایان، سهمیه اشتغال ایجاد شده در استان کرمانشاه را تاکنون 47 هزار و 920 فرصت شغلی عنوان کرد.

کد مطلب 1469508

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