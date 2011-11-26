معاون اول رئیس جمهور وارد همدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان در حاشیه حضور محمدرضا رحیمی در همدان در خصوص برنامه های سفر یک روزه وی به این استان اظهار داشت: با حضور معاون اول رئیس جمهور بیش از 11 هزار و 100 واحد مسکونی در مناطق شهری استان همدان بهره برداری می شود.

کرم رضا پیریایی اظهار داشت: بهره برداری از هفت هزار و 617 واحد مسکن روستایی در 837 روستا استان همدان نیز در این روز در دستور کار است.

استاندار همدان همچنین از آغاز عملیات اجرایی توسعه باند فرودگاه همدان با حضور معاون اول رئیس جمهور خبرداد و گفت: بهره برداری از راه چهار خطه ملایر- توره، راه اصلی همدان - بیجار، تقاطع غیرهمسطح بهشت هاجر و راه روستایی به طول 60 کیلومتر نیز در برنامه قرار دارد.