به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران دیماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود. این جشنواره با الهام از مدل‌های تعالی سازمانی به بررسی عملکرد شرکت‌ها می‌پردازد و در آن، برترین واحدهای پیشرو اقتصاد ایران در حوزه‌های استانی، برندهای برتر در حوزه صنعت، برترین مدیران صنعتی و اقتصادی کشور ویژه سال جهاد اقتصادی، و قهرمان قهرمانان صنعت ایران انتخاب و معرفی خواهند شد.

این جشنواره همه ساله به عنوان یک روش موثر برای تشویق و معرفی واحدهای برتر از یک سو و ارتقای بهره‌وری از سوی دیگر به اجرا در می‌آید و فراهم ساختن فرصت‌های لازم برای تعالی فرهنگ کار و کارآفرینی و نکوداشت منزلت کارآفرینان در کشور از جمله اهداف آن است.

همچنین ایجاد فضای رقابتی سالم میان بنگاههای صنعتی با رویکرد به دستیابی اهداف صنعتی اصل 44 و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، گسترش فرهنگ مشتری‌مداری، تلاش به منظور معرفی سیمای صنعتگران موفق ایرانی، زمینه‌سازی به منظور مشارکت صنعتگران کشور در عملیاتی‌ساختن مسئولیت اجتماعی خود در عرصه کسب و کار و هویت‌سازی برای صنعت و پیشکسوتان عرصه صنعت از جمله اهداف هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران است.

این گزارش می‌افزاید: به منظور تجلیل از مقام پیشکسوتان صنعت، هر ساله از یکی از آنان به شکل ویژه تجلیل به عمل می‌آید که امسال در این جشنواره نکوداشت استاد احمد غفاری، پیشکسوت صنعت شیرآلات در ایران خواهد بود.