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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

رحمتی به مهر خبر داد:

فعالان حوزه فرهنگ دینی در خراسان رضوی تجلیل می شوند

فعالان حوزه فرهنگ دینی در خراسان رضوی تجلیل می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات خراسان رضوی از تجلیل فعالان حوزه فرهنگ دین و مجریان برتر برنامه های فرهنگی استان توسط مدیر این سازمان خبر داد.

حجت الاسلام علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف تجلیل از این فعالان فرهنگی عرصه دین اظهار کرد: هدف از این تجلیل، تقدیر از خدمات دلسوزانه و شبانه روزی تعدادی از مجریان برتر طرح های تبلیغات اسلامی و ایجاد انگیزه در انجام فعالیت های بهتر آنان است.

وی افزود: ایجاد رغبت و تشویق در مجریان برتر به نفع بیت المال و نهادهای مربوطه بوده و سبب می شود طرح ها سریعتر و بهتر اجرا شود.

وی ادامه داد: هنگامی که به مجریان برتر طرح ها ارزش داده شود و مورد توجه قرار گیرند با دلسوزی بیشتر و با استفاده از همان امکانات کانون یا موسسه خویش فعالیت های موثری را ایفا می کنند.

رحمتی تاکید کرد: برگزاری مراسم تقدیر به منظور قدردانی از خدمات شایسته و ارزشمند مجریان و فعالان عرصه فرهنگ دینی انجام می گیرد و امیدواریم آنان در راستای اقدامات خود همچنان موفق عمل کنند.

کد مطلب 1469511

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