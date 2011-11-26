6 قطار جدید وارد خطوط مترو پایتخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 6 قطار جدید طی مراسمی با حضور شهردار و معاونین و مسئولان حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران وارد ایستگاههای مترو تهران شد.

با ورود هر قطار، ظرفیت شبکه مترو 25 هزار نفر افزایش می یابد و با افزایش این 6 قطار جدید، مجموعا 150 هزار مسافر در روز به ظرفیت جابه جایی مترو تهران اضافه خواهد شد.

از این 42 دستگاه واگن، 14 واگن از نوع آلومینیومی است و 28 واگن دیگر نیز ساخت داخل کشور بوده و تمامی قسمتهای آن از جمله اتاق، تجهیزات داخلی و دستگاههای تهویه مطبوع در ایران ساخته شده است.