نمایشگاهی از منابع لاتین درباره قیام عاشورا گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 89 عنوان کتاب ، 21 عنوان مقاله و یک پایان نامه که به زبانهای لاتین و در ارتباط با قیام عاشورا تدوین شده به معرض دید عموم گذاشته شد. تمام این منابع قرار است رقومی و به صورت کتابهای الکترونیک عرضه شود. این منابع همگی در مخزن و تالار ایرانشناسی و اسلام شناسی کتابخانه ملی نگهداری میشود.
در این نمایشگاه 89 عنوان کتاب به زبانهای آلمانی، اسپانیولی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی و فرانسوی، 21 عنوان مقاله به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و یک عنوان پایان نامه به نمایش گذاشته شده است.
همچنین برای رعایت حق مولف، تصاویر صفحات کتابهایی که ناشر آن غیر ایرانی بوده به صورت کامل درج شده و منابعی که ناشر آن ایرانی و تاریخ قبل از سال 1350 شمسی است به صورت کامل ارائه شده، اما موارد مربوط به بعد از این سال فقط صفحات نخست آن درج شده است.
حبیب الله عظیمی، معاون کتابخانه ملی ایران در این مراسم با اشاره به اهمیت واقعه کربلا گفت: متاسفانه عظمت قیام عاشورا نزد ما مسلمانها آن گونه که باید و شاید درک نشده و نتوانسته ایم آن را در منابع علمیمان نشان دهیم.
وی هدف از برپایی نمایشگاه «قیام عاشورا در منابع غیر فارسی ایران شناسی و اسلام شناسی کتابخانه ملی» را دسترسی محققان به منابع مربوط به این واقعه عنوان کرد و گفت: اگر محققی میخواهد در زمینه قیام عاشورا تحقیق کند نه تنها باید منابع فارسی و عربی در دسترس او باشد باید به منابع لاتین هم دسترسی داشته باشد.تا بداند مستشرقان چگونه عاشورا را بررسی کردهاند.
به گفته عظیمی، هدف دیگر این نمایشگاه اطلاع از حجم تحقیقاتی است که غربیها درباره عاشورا انجام دادهاند که از این راه میتوان به نقاط خلاء این پژوهشها پی برد.
در مراسم گشایش این نمایشگاه همچنین حجتالاسلام والمسلمین احمدی، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت) در سخنانی گفت: ماجرای کربلا چنانکه باید و شاید در تاریخ ثبت نشده و اگر مورخان دقیقی آن زمان فعالیت میکردند، امروز حجم کتابهای علمی بسیار بیشتر از اینها بود.
وی همچنین با اشاره به انگیزه کتابخانههای بزرگ در برخی کشورهای غربی در تدوین منابعی درباره کربلا گفت: آمریکاییها به خاطر اینکه ریشه ندارند، تلاش زیادی کردهاند این نسخههای خطی را از نقاط مختلف جمعآوری کنند و آنها را مورد پژوهش و بررسی قرار دهند.
رئیس سازمان انتشاراتی سمت همچنین از کتاب «مقاتل الطالبین» نوشته ابوالفرج اصفهانی از نوادگان بنیامیه به عنوان یک منبع مناسب در نقل واقعه کربلا یاد کرد و با اشاره به تاثیرپذیری برخی از بزرگان تاریخ از امام حسین (ع) گفت: این سخن از گاندی بسیار معروف است که «من هند را به تاسی از حسین بن علی آزاد کردم». مهاتما گاندی بسیار تحت تاثیر از اسلام و پیامبر و نیز امام حسین (ع) بود.
احمدی همچنین به خاطراتی از سفرهایش به هند اشاره کرد و گفت: در ایام محرم هندوهای زیادی را میبینیم که بالای پشت بامها به تماشای عزاداری شیعیان میپردازند و از آن متاثر میشوند.
در این مراسم همچنین محمدرضا فخر روحانی عضو هیئت علمی دانشگاه قم به تجربههای خود از پژوهش درباره ادبیات عاشورایی اشاره کرد و شخصیت به گفته او بینالمللی و بینالادیانی امام حسین (ع) را سوژه بکر برای پژوهشگران جوان خواند و گفت: من در این مدت چندین ساله بیشترین اشتیاق را برای پژوهش درباره عاشورا در غیر مسلمانها دیدهام.
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