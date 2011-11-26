الگوی موفق ایران علت روی آوردن جهان اسلام به حکومت های اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان در اولین نشست استانی این جبهه که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد، انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران را با توجه به مقتضیات زمان و بیداری اسلامی امری مهم خواند و اظهار داشت: شرایط و اقتضائات منطقه ایجاب می کند که با اکثریت قاطع افراد مومن به اسلام، حاکمیت اسلام، احیای ارزش های اسلامی و جامعیت اسلام در مجلس آینده حضور داشته باشند.

ولایتی تاکید کرد: افرادی باید در مجلس آینده حضور داشته باشند که در طول زندگی سیاسی خود التزام و اعتقاد به این شاخص ها را به اثبات رسانده باشند.

سخنگوی شورای داوری جبهه متحد اصولگرایان گفت: کاندیداهای اصولگرای مجلس نهم باید التزام خود را به شاخص های حکومت اسلامی به اثبات رسانند.

وی افزود: بعید می دانم حرکتی که در جهان اسلام با پرچمداری امام خمینی آغاز شده و ادامه دهنده آن رهبری است، منحرف شود.

ولایتی عنوان کرد: دوره هایی در انقلاب وجود داشت که مجلس با نظام همراه نبود اما نظام با استحکام خویش از حرکت باز نماند.

وی با اشاره به آغاز بیداری اسلامی در منطقه گفت: خودسوزی جوان تونسی جرقه بیداری اسلامی در تونس را شعله ور کرد و این آتش در فاصله کوتاهی به لیبی، یمن و مصر رسید.

ولایتی افزود: با گذشت نیم قرن از استقلال تونس و حکومت دو رئیس جمهور مخالف با اسلام در این کشور، اسلام زیر پوست حکومت دیکتاتور تونس به رشد خود ادامه داد.

وی در ادامه بیان کرد: برخی که عادت به موج سواری در تحولات را دارند اعلام کردند که این حرکت ها، جنبش های آزادیخواهانه منهای اسلام است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه در آن شرایط رهبر انقلاب اعلام کردند که جنبش های منطقه بیداری اسلامی است، به نظریه های مختلفی که در رابطه با منشا انقلاب های منطقه وجود داشت اشاره کرد و گفت: عده ای منشا این انقلاب ها را انگلیسی و آمریکایی می دانستند و عده ای نیز برای آن منشا اسلامی قائل نبودند.

ولایتی در خصوص جایگاه ویژه مصر برای آمریکا اظهار داشت: آمریکا و انگلیس بیش از 40 سال روی مصر سرمایه گذاری کردند و در مصر حکومتی را برپا کردند که حتی جلوتر از اسرائیل علیه فلسطین اقدام می کرد.

دبیر مجمع دائمی بیداری اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه مصر در تحولات کشورهای عربی منطقه اظهار داشت: مصر محوریت خود را در حرکت های عربی نشان داده است تا زمانی این کشور حامی فلسطین بود جهان عرب هم از فلسطین حمایت می کرد زمانی که مصر قرارداد کمپ دیوید را امضا کرد کشورهای عربی هم با شاخه های زیتون به سازمان ملل رفتند.

وی اظهار داشت: وقتی اصلاحات قانون اساسی در مصر صورت گرفت مردم این کشور به قانون اساسی رای دادند که مغایرت قوانین با اسلام را بر نمی تابد در تونس هم این اتفاق تکرار شد.

ولایتی علت اصلی روی آوردن جهان اسلام به حکومت های اسلامی را الگوی موفق جمهوری اسلامی در منطقه و جهان دانست و گفت: کشور مصر چپ گرایی و راست گرایی را تجربه کرده و امروز به حکومت اسلام در کشورش روی آورده است.

عضو شورای داوری جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: حرکت های اخیر مردم مصر علیه انحراف در انقلاب این کشور نیز نمایانگر روی آوردن مردم این کشور به اسلام است.

وی بیان کرد: کشورهای عربی در بیداری اسلامی به اسلامی روی آورده اند که دارای حاکمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان با بیان خدمات متقابل بیداری اسلامی و جمهوری اسلامی به یکدیگر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به شکل گیری بیداری اسلامی در منطقه کمک کرد و بیداری اسلامی هم موجب پایان بحث هایی که در کشور در رابطه با اینکه اسلام پاسخگوی حکومت نیست، شد.

ولایتی تصریح کرد: آنچه در دنیا اتفاق افتاده به نوعی به نفع تفکر اصولگرایی در کشور ما است، اصولگرایی که معتقد به حکومت اسلام بر اساس قانون اساسی باشد.

وی با بیان اینکه تفاوت ما با کشورهای دیگر در این است که ما اصل ولایت فقیه را در فقه خود داریم اظهار داشت: یکی از برادران اهل سنت در اختتامیه اجلاس بیداری اسلامی از اصل ولایت فقیه دفاع کرد و گفت "دور نیست زمانی که ما بر اساس فقه خودمان ساز و کاری مانند ولایت فقیه را به وجود آوریم".

ولایتی در پایان تاکید کرد: باید افرادی را برای حضور در مجلس آینده انتخاب کنیم که توانایی خود را در اداره امور و مورد مشورت قرار گرفتن نشان داده باشند و امتحانات خوبی را در 30 سال انقلاب پشت سر گذاشته باشند.