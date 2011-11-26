جشنواره آواهای مادری در شهرستان بانه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره یک روزه آواهای مادری به مناسبت ایام هفته بسیج و با حضور نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، فرماندار شهرستان بانه، جمعی از مدیران دولتی و بسیجیان این شهرستان در مجتمع فرهنگی بانه برگزار شد.

فرماندار شهرستان بانه در ابتدای این مراسم با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در عرصه های مختلف گفت: در حالی که بسیج در جریان هشت سال دفاع مقدس به خوبی از مرزهای ایران اسلامی دفاع کرده و با افتخار تابلوهای ایثار و شهادت را ترسیم کرد که امروز نیز این نیروی مردمی در راستای خدمت رسانی به مردم پیشگام است.

مسعود منصوری برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در شهرستان بانه در ایام هفته بسیج را خوب عنوان کرد و افزود: بدون شک برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در این ایام با مشارکت و همراهی خود مردم موجب رضایت و استقبال عمومی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز بسیج با تمام قوا در مقابل هرگونه توطئه ای ایستاده است و اجازه نخواهد داد تا دشمنان قسم خورده اسلام و عوامل آنها دستاوردهای انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار دهند.

در ادامه این مراسم و در قالب جشنواره استانی آواهای مادری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در راستای گرامیداشت ایام هفته بسیج در شهرستان بانه برگزار شد.