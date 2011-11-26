به بانکها دستور داده شده با شهرداری همکاری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف روز شنبه درمراسم بهره برداری از42 دستگاه واگن جدید مترو از افزایش واگن ها مترو به 400 واگن خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال 100 دستگاه اتوبوس دو کابین دیگر به خطوط اضافه شود .

وی ادامه داد: ما مصمم هستیم هر ماه یک ایستگاه جدید را به تحقق برسانیم و برای تحقق این مهم مشکلات را مرتفع کنیم. اگر درایت ، پختگی و عقلانیت همراه با اخلاص داشته باشیم خدا گره از کار ما باز می کند کما این که تا امروز نیز گره ها باز شده اند.

قالیباف با اشاره به بهره برداری از 42 دستگاه واگن جدید مترو گفت: با افزایش این واگن ها روزانه بین 150 تا 160 هزار نفر به مسافران مترو افزوده می شود و همچنین با ورود اتوبوس های جدید به خطوط تندرو ظرفیت ناوگان در این سامانه نیز افزایش یافته چنانکه در خط یک اتوبوس های تندرو همه ناوگان اتوبوس دو کابین شده است و اتوبوس های تک کابین به خطوط کم مسافر تر منتقل شده اند.

شهردار تهران با بیان اینکه تا پایان سال 100 دستگاه اتوبوس دو کابین دیگر به خطوط اضافه می شود گفت: زمانی دولت برای ورود اتوبوس های جدید کمک هایی می کرد که الحمد الله طی دو سال گذشته در این بخش نیز کمک خاصی صورت نگرفته است و ما باید هم اتوبوس های جدید را بخریم و هم مشکلات اداری آن را پشت سر بگذاریم .

قالیباف ادامه داد: با این وجود ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا سهم حمل و نقل عمومی را از حمل و نقل شهری به 70 درصد برسانیم و تسهیل تردد را برای شهروندان فراهم کنیم .

وی افزود: اگرچه حمل و نقل عمومی اولویت اول ماست اما نباید برخی کارها را متوقف کنیم تا برخی کارهای دیگر را پیش ببریم ، چراکه معتقدیم مدیریت صحیح مدیریتی است که در آن همه کارها همزمان به درستی پیش برود ما باید تلاش کنیم درآمدهای پایدار شهر و منابع درآمدی را افزایش دهیم تا بتوانیم به موازات توسعه حمل و نقل عمومی و شبکه راه ها به سایر امور مانند نظافت ، فضای سبز و غیره نیز بپردازیم .