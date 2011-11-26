به گزارش خبرنگار مهر، چند ماهی است که بازار به ظاهر آرام است و دولت با افزایش قیمت جدیدی در سطح کالاهای مصرفی مردم موافقت نکرده است، اما گویا برخی تولیدکنندگان سودجو دست بردار نیستند و از اعتمادی که مردم به آنها دارند، سوءاستفاده میکنند.
آنها وقتی که با ارایه آنالیز قیمتی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مراجعه میکنند و بعد از بررسی این آنالیز، جواب رد میشنوند، رو به کمفروشی میآورند که حتما سودی را که برای خود در نظر گرفتهاند را به دست آورند، اگرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما چند هفتهای است که کمفروشی به خصوص در برخی برندهای مطرح مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی از جمله شامپوها و مایعهای ظرفشویی و دستشویی، به وضوح دیده میشود.
البته ترفند دیگری که برخی تولیدکنندگان به کار بردهاند، کدر کردن بطریهای حاوی مواد شوینده است که در آن راحتتر بتوانند حجم محصول را کم کرده و به نوعی محصول را با همان قیمت قبلی در اختیار مشتریان قرار دهند، غافل از اینکه مشتریان در بازار ایران هوشمندتر از این هستند که بخواهند به چنین برندهایی اعتماد کنند.
در واقع، فارغ از اینکه چه عواملی سبب میشود که تولیدکنندگان رو به این نوع روشها برای جبران سود خود بیاورند، ذکر این نکته مهم است که یک برند، اگرچه ممکن است راه درازی را در پیش گرفته باشد تا اعتماد عمومی را جلب کرده و به نوعی برای خود سهم بازاری کسب کرده باشد، اما به مرور زمان مشتریان به عنوان سنسورهای حساس در برابر تقلبات برخی تولیدکنندگان، متوجه امر خواهند شد و دیگر به این برند اعتمادی نخواهند داشت.
گذری اگر به برخی از فروشگاههای زنجیرهای سطح شهر بزنیم، به خصوص در قفسههایی که مواد شوینده به کار میرود، تنها کمی دقت لازم است تا بتوان برخی بطریهای حاوی شامپو و مواد شوینده را دید که بطریهای آنها کدر است و اگر کمی به آن دقت شود، کاهش محسوس حجم آن مشاهده خواهد شد. بنابراین مردم باید خود مراقب باشند و به نوعی خود ناظران قوی در عرصه بازار به شمار بیایند.
این درحالی است که این موضوع در بطریهای نوشابه و ماءالشعیر نیز کم نیست و برخی برندها به وضوح اقدام به کم کردن حجم و محتویات درون بطریها کردهاند.
اما موضوع دیگری که در این میان به چشم میخورد رقابتی بودن بسیاری از کالاها به خصوص مواد شوینده و نوشیدنیها در بازار است که بازار را به سمت رقابتی شدن پیش برده است و جای جولان برخی برندهای با کیفیت نازل را نداده است، اما این امر به خاطر وجود برندهای قدرتمند ایرانی است که در این بازار ظاهر شدهاند و به رقابت با اجناس خارجی مشابه خود پرداختهاند.
در این میان به طور قطع، مردم هم حاضر به خرید کالاهایی با قیمت به ظاهر بدون نوسان، اما در واقع بالاتر نیستند و مطمئنا دیر یا زود از خرید چنین اقلامی دست خواهند کشید. این درحالی است که البته آنها هوشمندتر از این هستند که ترجیح دهند کالایی را ارزانتر بخرند، اما فرزندانشان بیکار باشند و اشتغال آنها دچار مشکل شود.
بنابراین بهتر است تولیدکنندگان و مسئولان دولتی در یک هماهنگی و تفاهم با در نظر گرفتن شرایط همهجانبه اقدام به اصلاح قیمت کرده یا ثبات قیمت را بپذیرند تا علاوه بر اینکه چرخ تولید کشور بچرخد، مردم نیز به عنوان مصرفکنندگان، در این میان متضرر نشوند؛ چراکه افزایش قیمت غیر منطقی و نیز کمفروشی، هر دو ضربهای به مردم و مصرفکنندگان وارد میآورد.
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