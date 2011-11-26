بار شبکه برق اهواز 53 مگاوات کاهش یافت

موسی احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تعمیرات و تعطیلات تابستانی صنایع یکی از راهکارهای مدیریت بار به منظور کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف در طول تابستان است. در این طرح که از اول خرداد ماه تا پایان مرداد ماه هرسال اجرا می شود صنایع با دیماند بیش از 200 کیلووات براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته نسبت به کاهش بار به صورت شبانه روزی یا در ساعت پیک، با شرکت توزیع برق اهواز هماهنگی کرده و از تسهیلات وزارت نیرو در این طرح که شامل تخفیف بهای انرژی و دیماند است برخوردار می شوند.

احسانی در ادامه افزود: شهرستان اهواز دارای 547 مشترک صنعتی با مجموع قدرت درخواستی 386 مگاوات است که 24 درصد انرژی مصرفی شهرستان اهواز را به خود اختصاص می دهد و تعداد 40 صنعت اهواز دارای دیماند بیش از یک مگاوات است از این رو یکی از مهمترین فعالیتهای مدیریت مصرف مربوط به صنایع است که در طول تابستان سال جاری همکاری مناسبی از طرف صنایع در طرح تعمیرات و تعطیلات تابستانه صورت پذیرفت.



همچنین سید مهدی شریف زاده، رئیس گروه مدیریت مصرف برق این شرکت در خصوص میزان همکاری صنایع شهرستان اهواز در طرح تعمیرات و تعطیلات تابستان سال جاری گفت: به منظور اجرای مناسب این طرح در تابستان سال 90، مکاتباتی با تمام صنایع اهواز با قدرت مصرفی بیش از 200 کیلو وات صورت پذیرفت و نحوه همکاری صنایع در این طرح به صورت انجام تعطیلات و تعمیرات شبانه روزی، جابه جایی بار از ساعت اوج مصرف برق و صرفه جویی در مصرف برق به میزان 10 درصد نسبت به مصرف مدت مشابه سال قبل تشریح شد.