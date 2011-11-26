مهلت ارسال مقالات همایش ملی انرژی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان (وزارت نفت- جنوب) و میزبانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روزهای 28 و 29 دی ماه سال جاری برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش به روز رسانی اطلاعات و آشنا کردن متخصصان، دست اندرکاران صنایع و سیاستگذاران مقوله انرژی با آخرین دسـتاوردهای مهندسی و مدیریت انرژی در ایران است.



انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، جهاد اقتصادی و انرژی، انرژی و محیط زیست و توسعه پایدار، مدیریت عرضه و تقاضای انرژی، فناوری و نوآوری در حوزه انرژی و آینده نگاری و آینده پژوهی در بخش انرژی از جمله محورهای این همایش است.



اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شرکت در همایش و ارسال مقاله در پایگاه اطلاع رسانی همایش به آدرس energyconfbasij.nisoc.ir آمده است.