عملیات اجرایى پل خلیج فارس بر اساس برنامه پیش مى رود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوى گفت: با اتمام مطالعات مربوط به پایه هاى طرح پل خلیج فارس، عملیات مربوط به مهمترین بخش شبکه جامع ارتباطى خلیج فارس از ماه آینده آغاز و این طرح مهم ملى براساس برنامه هاى پیش بینى شده ،ظرف مدت سه سال به پایان مى رسد.

وى افزود: ساخت پل خلیج فارس و طرح شبکه جامع ارتباطى قشم، ارتباط مسیرهاى دریایى سواحل پیرامونى این منطقه را به شبکه حمل و نقل ریلى و جاده اى کشور در امتداد ترانزیت کالا به آساى میانه متصل خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت اقتصادى پل خلیج فارس تصریح کرد: با اتمام این پروژه و طرح هاى جامعى که براى نقاط مختلف جزیره قشم پیش بینى شده، بزرگترین جزیره خلیج فارس از موقعیتى استثنایى در مناسبات سرمایه گذارى و فعالیتهاى اقتصادى برخوردار خواهد شد.

وى تاکید کرد: این طرح نقش مهمى در تولید ثروت کشور خواهد داشت و سرمایه گذاران بخش خصوصى مى توانند با اطمینان کامل و با استفاده از بسته هاى حمایتى سازمان منطقه آزاد قشم در طرح هاى سرمایه گذارى این منطقه مشارکت کنند.

طرح شبکه جامع ارتباطى خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس با گذشت 38 سال به عنوان یکى از آرزوهاى دیرینه اسفند ماه سال 89 با حضور رئیس جمهورى در جزیره قشم کلید خورد.

پیش بینى مى شود، این پروژه مهم براساس برنامه تدوین شده و طى مدت سه سال به بهره بردارى برسد و بزرگترین جزیره خلیج فارس را به شبکه حمل و نقل زمینى و ریلى کشور متصل کند.