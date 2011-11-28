1200 نفر نیرو از تهران به البرز منتقل شده/ اشتغال مهمترین خواسته مردم از تشکیل البرز

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین آمار نیروهایی که از پایتخت به ادارات البرز منتقل شده اند، اظهار داشت: تاکنون بیش از هزار و 200 نفر از تهران به البرز منتقل شده اند.

وی ادامه داد: انتقال نیرو به دو صورت انجام شده است؛ در انتقال نیرو از دستگاه به زیر مجموعه انتقالی است که استانداری آمار تعداد نیروهای انتقالی در این حوزه را دارد.

یزدی بیان کرد: در خصوص نیروهایی که از وزارتخانه ای به تشکیلات دیگر می روند، آمار دقیقی در دست نیست.

کسی با انعقاد قرارداد با شهرداریها وارد دستگاههای دولتی البرز نشده

وی با رد این گفته که عده ای نیروهای خود را با قرارداد شهرداریها و مامور به خدمت شدن به سایر دستگاهها وارد بدنه ادارات البرز کرده اند، آمار ارائه شده در این خصوص را نیز به طور مطلق رد کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه نیروهای مازاد در بدنه دولتی وجود دارد از استفاده از این نیروها در دستگاههای استان خبر داد و جذب نیروی جدید را تنها منوط به برگزاری آزمون استخدامی و کسب مجوز از دولت اعلام کرد.

جهاد کشاورزی نیازمند نیروی متخصص است

یزدی همچنین از اعلام نیاز نیرو در حوزه جهاد کشاورزی خبر داد و باید نیروها با تحصیلات مرتبط در دستگاههاجابجا شوند.

وی انتظار مردم از تشکیل استان البرز را ساماندهی مسئله اشتغال خواند و از تلاشها برای گفتن ردیف استخدامی در این استان خبر داد.

نیروهای قراردادی انتقالی تبدیل وضعیت می شوند

معاون استاندار البرز همچنین از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی انتقالی نیز به عنوان خبری خوش برای این عده یاد کرد و گفت: نیروهای قراردادی که از نیروهای قدیمی شهرستان هستند در صورتیکه حاضر شوند به مناطق محروم طلقان، اشتهارد و ... بروند تبدیل وضعیت می شوند و البته این موضوع در مورد نیروهای جدید انتقالی به استان نیز صادق است.

وی با اشاره به ابلاغ چارت اداری ادارات کل در خصوص نیروی انسانی، اعمال تغییرات در این خصوص را منوط به ارائه درخواست از سوی دستگاهها خواند.

وی همچنین یادآور شد: بر اساس اختیارات معاونت سرمایه گذاری ریاست جمهوری براساس اختیارات به جاهایی که پست سازمانی خالی داشته اما نیرو ندارند، نیرو منتقل می شود.